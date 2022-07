Roberto Palazuelos buscaría la senaduría de Quintana Roo para 2024

‘EL DIAMANTE Negro’ no se ha rendido en el tema de ser un funcionario público.

El Universal

Muchos artistas han apostado por entrar en el mundo de la política, algunos con relativo éxito y otros han fracasado en el intento, como es el caso de Roberto Palazuelos, quien, a principios de año, contendió para la gubernatura de Quintana Roo y, casi un mes después, desertó.

Sin embargo, parece que el también conocido como ‘El Diamante Negro’ no se ha rendido en el tema de ser un funcionario público, pues ahora buscaría la senaduría por Quintana Roo para el 2024.

En un encuentro con la prensa, Palazuelos compartió que buscaría ser senador, pues aseguró que desea hacer “muchas cosas” por Quintana Roo: “Voy a buscar ahora ser senador para el siguiente año, o sea, para el 2024”, dijo el empresario.

Asimismo, confesó que, tras lograr la senaduría, iría por la gubernatura de Quintana Roo, pues indicó que “no quita el dedo del renglón” y se describió como una persona “muy necia”, por lo que reintentará entrar a la política.

El 21 de enero del 2022, Roberto Palazuelos se registró como candidato, por parte de Movimiento Ciudadano, para ser el gobernador del estado de Quintana Roo en las elecciones del pasado 6 de junio.

Sin embargo, casi un mes después, el partido le retiró su registro debido a que ‘el diamante negro’ amenazó a quienes lo criticaban e incluso dijo que “ajustaría cuentas” cuando llegara a ser gobernador.

“Ninguna guerra sucia me va a parar y todas esas gentes que están difamándome, que están diciendo cosas, yo estoy apuntando eh, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota, ya llegará el momento, cuando yo sea titular del Ejecutivo, que ajustemos cuenta”, declaró Palazuelos, en aquella ocasión para una entrevista de televisión.

A raíz de este hecho, la gente empezó a rememorar cuando, en 2020, el también actor confesó que había matado a alguien, aunque aclaró que fue en “legítima defensa”. Por lo que Palazuelos fue duramente criticado por los internautas.