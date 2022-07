Bebeshita sufre accidente

El Universal

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, volvió a preocupar a sus fanáticos, pues se reveló que la joven presentadora se cayó, tras terminar la emisión de este 2 de julio de ‘Venga la Alegría, Fin de semana’.

A través de la cuenta oficial de Instagram del programa, se compartió un video corto donde se ve a la joven siendo atendida por los paramédicos, quienes le están tratando una herida en la rodilla derecha, mientras que ‘La Bebeshita’ se ve visiblemente nerviosa.

“¡Una vez más, nuestra querida @alexissoy sufrió una caída al término del programa!”, se podía leer en la descripción del video.

Aunque su accidente inquietó a sus seguidores, muchos internautas aprovecharon para hacer mofa de lo que le había sucedido a la joven: “Gente de cristal, la gente normal que conozco se levanta rápido antes de que los vean”, “Llévenla al neurólogo, siempre se cae”, “Ridícula”, son algunos comentarios que se leían en la publicación del programa.

En tanto, Alexis compartió en su Instagram personal lo que había pasado: “¿Adivinen qué? Me acabo de caer otra vez, me caí amigos. Me volví a caer, ¿por qué?”, expresó la también modelo en sus historias en la red social.

Hace un poco más de un mes, la chica se lesionó en la versión extrema del famoso ‘juego de las sillas’ en el programa matutino de TV Azteca, pues los participantes tenían que correr por todo el foro y regresar a la zona de las sillas para obtener un asiento.

Durante el juego, Daniela Alexis se resbaló, por lo que el resto de los conductores la llevaron a un sillón y llamaron a los paramédicos para que la atendieran. Debido a esta situación, la joven tuvo que salir del programa en silla de ruedas, pues, aparentemente, se había lastimado el tobillo.