La biografía autorizada de Charlie Watts llegará en septiembre

El Universal

Se ha anunciado que la biografía oficial de Charlie Watts, autorizada tanto por The Rolling Stones como por la familia de Watts y llegará a finales de año.

Charlie’s Good Tonight: The Authorized Biography of Charlie Watts se lanzará el 15 de septiembre en el Reino Unido y el 11 de octubre en los Estados Unidos, según Rolling Stone. El libro cuenta con prólogos de Mick Jagger y Keith Richards, además de un preludio del ex mánager y productor de la banda, Andrew Loog Oldham.

El baterista de los Rolling Stones murió a la edad de 80 años en agosto pasado, lo que provocó una gran cantidad de tributos del mundo de la música y más allá. Sus compañeros de banda sobrevivientes reflexionaron sobre la “gran pérdida” en septiembre del año pasado antes de dedicar su primer show de 2021 a Watts.

La nueva biografía ha sido escrita por el autor y locutor Paul Sexton e incluye nuevas entrevistas con Jagger, Richards y Ronnie Wood, así como con amigos, familiares y colaboradores.

“Nuestro querido amigo Charlie Watts no solo era un baterista fantástico, sino una persona maravillosa”, dijeron los Rolling Stones en un comunicado. “Era divertido y generoso y un hombre de gran gusto y lo extrañamos terriblemente. Es genial que su familia haya autorizado esta biografía oficial de Paul Sexton, quien ha estado escribiendo y transmitiendo sobre Charlie y la banda durante muchos años”.

Sexton agregó: “Uno de los buenos amigos de Charlie me dijo que era un hombre muy fácil de amar. Habiendo tenido el placer de su compañía en tantas ocasiones a lo largo de más de un cuarto de siglo, ese es un sentimiento del que me hago eco de todo corazón. Poder, con la ayuda y el aliento de aquellos que lo conocieron mejor, aprovechar mi tiempo con este hombre único y sus compañeros Rolling Stones para escribir su biografía autorizada, es una emoción y un honor”.

Los Stones pospusieron dos conciertos en la gira en Ámsterdam, Países Bajos y Berna, Suiza debido a la mala salud de Jagger, reanudándose en Milán el 21 de junio. La banda tocará el segundo de sus shows en BST Hyde Park el 3 de julio, con Sam Fender y Courtney Barnett como apoyo.