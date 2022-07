“Soy una persona que está en constante cambio”

Dany By es extrovertida y de muy buena platica, es la impulsor del reguetton en la entidad. Con más de quince años en el medio dice que la pandemia fue una época de crecimiento y de autodescubrirse. Esta es una platica dentro del podcast “Entre Sueños y Pesadillas” que se puede escuhar en las principales plataformas.

Por Sergio Hernández

Foto Dither López

-Primero que nada, ¿Por qué Danny By?

-Me metí a cantar reggaetón, que siempre quise cantar y estaba muy de moda que todas las chicas que cantaban esto se llamaban “Becky G, Karol G, todas así con nombres muy cortitos y pegajosos, yo soy Daniela Ballesteros, y dije, bueno, “Danny B”, la B lo abrevio porque a la gente se le complica mi apellido, y por eso nació.

-¿Cuál es tu mejor sueño?

-Mi mejor sueño es poder vivir bien, sin ningún impedimento económico y poder apoyar a mi familia y estar bien, decir, “sabes que mamá, papá no se preocupen”, o sea, poder vivir una vida así…, pues, suena como medio feo decir “quiero ser rica”, pero quisiera una vida feliz y cómoda haciendo lo que me gusta, y que mis familiares no tengan pesar económico, que, si yo los pueda ayudar, los ayudo.

-¿Tu peor pesadilla?

-Mi peor pesadilla es que me falte alguien de mi familia, si, definitivamente.

-Y en una época tan complicada, de pandemia…

-La pandemia es algo que no podemos controlar, llegó y no se puede controlar, no obstante, la guerra, es como de “¿Es en serio?”, no sé, se me hace muy ridículo, yo la verdad agradezco que en todo este tiempo de pandemia no haya perdido ninguna persona de mi familia, eso para mí es invaluable.

-¿Cómo lo viviste?

-La verdad, todo mundo habla muy mal de la pandemia, como algo espantoso, y dicen “los peores años de mi vida”; para mi fueron los mejores… anteriormente era una persona demasiado negativa… la pandemia me transformó, y muchas cosas, digo, uno va creciendo y van cambiando muchas cosas, pero, la pandemia fue como un parteaguas para mí, yo era muy negativa y me quejaba, yo nunca estaba en mi casa, cualquier pretexto para salir era bueno, en fin; yo con la pandemia descubrí que me encanta estar en mi casa, ahora ya es al contrario, ahora ya es muy difícil que me hagas salir de mi casa para cualquier cosa, yo prefiero estar en mi casa….

En el 2019, me decidí por hacer ejercicio, siempre me gustó el ejercicio pero dije, “esta vez ya, lo hago ahorita o ya no lo hice nuca”, y empecé a entrenar en serio, y en eso me cae la pandemia cierran los gimnasios, y dije, “no, esto es parte de un sueño chiquito; yo dije que estaba decidida y ninguna pandemia me lo va a quitar”, entonces, desde mi casa con videos que veía en YouTube, clases online, todo eso, seguía haciendo ejercicio en mi casa con mis posibilidades, seguí, seguí, y para cuando regresé, yo seguí normal, no me quede de “uy me atrofié”, la verdad me clavé en una vida mas saludable, en dejar el alcohol, dejar el cigarro, dejar de comer chatarra y hacerme cosas sanas en casa; cambié todo ese aspecto, y sobre todo decía “que bendición”, porque me salió trabajo. Me contrató una agencia desde Colombia, entonces, yo estaba ahí encerrada, y cantaba para toda la gente en el mundo y me pagaban super bien, y dije yo “increíble”, la verdad que me llegaron oportunidades increíbles.

Pero además aprendí a valorar mi casa, la salud, pues que bueno, no puedo ver físicamente a lo mejor a mis papás, pero están ahí, no tengo ninguna perdida y para mi esto es invaluable, no me gustaría estar en la calle disfrutando y no tener a mis papás, a mi esposo, a mis hermanos, estoy bien, aquí encerrada, pero saber que los tengo a todos.

-¿Cómo llegó el reguetón a tu vida?

-A mí siempre me encantó, desde que lo escuché la primera vez, dije, “este tipo de música me gusta” al primero que escuché fue a la Factoría, la canción de “no vuelvas a mi aunque te quiero…”, iba en la prepa y nunca se me olvida, se me quedó muy grabada porque precisamente me encontré a un exnovio en una fiesta, y estaba esa canción y dije, “eso es lo que le quiero decir a este desgraciado” …

-¿Qué estudiaste?

-Ciencias de la comunicación, comunicóloga, no ejerzo, en esa época me hice super amiga de dos chicas que amábamos el antro, nos encantaba el reguetón, yo decía, “me encanta esa música”, y la verdad que las letras no eran tan misóginas, pero yo me identificaba mucho, o sea, cosas que pasaban, por ejemplo, la de “Don Omar”, no diré nombres; nunca se me va a olvidar la que dice “Lucha por tu amor…” se supone que el amigo le esta diciendo que luche por su amor, y el otro, “es que yo se que tiene un amante”, y resulta que el amigo es el amante, y eso me pasó con una amiga, entonces, muchas canciones así al principio yo me identificaba.

-¿Cuando te decides cantar?

– … tuve muchos fracasos amorosos, uno de ellos fue muy grande que me dejó literal en la calle, no tenia ni para comer, o sea, mis amigos me regalaban comida, dije “¡estoy harta!”, y me fui un fin de semana a una boda de mi mejor amiga, y ahí conozco a un chico español, me enamoro así super loca, me vale y a la semana que se regresó a España, me fui con él, compré mi boleto sin regreso y me fui a perseguirlo. No resultaron las cosas, y regreso, y digo, “¿A que regresé?”, estoy en la calle, no hay nada, casi nadie me habla para proyectos de cantar, todos cantan lo mismo, entonces, me acuerdo que estaba un buen amigo trabajando en un antro de puro reguetón… Voy a la audición, me va increíble, y el proyecto dura tres años, viajamos, participamos en fiestas, nos iba increíble, porque aparte y yo era la única mujer del grupo.

-¿Fuiste la primera mujer en ese genero en Queréraro?

-Si, muchos creen que es fácil y todo mundo critica el reguetón y dicen que es una porquería, algunas letras si se pasan, pero equis, yo paso de ello, tampoco soy feminista, paso de ello si no me sirve, no le doy mas intención.

Me gusta muchísimo interpretart a Karol G, amo a Karol G, y de hecho mucho de sus outfits buscaba algo muy similar, obviamente no igualito porque es carísimo, pero muy similar, y le copiaba mucho. También de Becky G, La Rosalía, se me facilitaba muchísimo el Flow, muchos creen que es fácil, pero era como de “a ver cántala”, cántala y que se escuché bien, no, se escucha mal. Yo no bailaba, pero ni el payaso de rodeo, tenia dos pies izquierdos, toda la vida me decían “estás muy tiesa”, poco a poco me he ido soltando, incluso me metí a clases para bailar reguetón, tiene su chistecito…

Señala -asimismo- que se ha ido tranformando pues también interpreta a artistas gruperos “a mi papá le encanta la banda, es fan de Tigres del Norte, de Vicente Fernández, todo eso…, y mi papá quería que mi hermano mayor fuera charro y mi hermano es metalero, o sea nada que ver.

-¿En tu familia hay mucha vena artística?

-Claro, vienen desde mi abuela, era de la época de Silvia Pinal, tenia mucho potencial y cantaba muy bien, muy guapa, pero mi abuelo le dijo: “escoge Graciela, o tu vida de artista y todo eso, o una vida conmigo, familia y todo”, y mi abuela dijo lo dejo todo.

-¿A ti también te pusieron a escoger así?

-Muchas veces, por eso los dejaba, o me dejaban también… concluye con una amplia sonrisa.