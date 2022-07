Niurka gana encuesta para regresar a La Casa de los Famosos

El Universal

En los últimos días ha circulado el rumor de que Niurka podría regresar a ‘La Casa de los Famosos’, noticia que ha encantado a sus miles de fanáticos, pero no tiene tan contentos a los seguidores de Laura Bozzo e Ivonne Montero, con quienes la cubana tuvo algunos roces en el relaity show.

Luego de haber despotricado contra la producción de Telemundo e incluso hablar mal de Héctor Sandarti y Jimena Gallego, conductores del reality, la vedette podría regresar para su revancha.

Se dice que la exesposa del productor Juan Osorio, regresará de manera esporádica con una aparición especial desde el set, donde se llevará a cabo una importante actividad; sin embargo, se desconocen los detalles del tan mencionado regreso.

“Obviamente voy a ir camuflajeada y blindada, no vaya a ser que las gárgolas me vayan a llenar de toxicidades. Me parece perfecto, un espacio como yo lo deseo, pero porque lo quieren ustedes”, dijo Niurka, en recientes días.

Y luego de una encuesta en la que Niurka arrasa con el número de votos para regresar a la competencia: “Una batalla más ganada en La Casa de los Famosos, no me imagino sin ustedes bebenius”, expresó la polémica vedette.

Recordemos que, este lunes 4 de julio Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Rafael Nieves lucharán por permanecer dentro del reality show; sin embargo, uno será expulsado. Mayeli Alonso, Brenda Zambrano, Luis “Potro” Caballero, Eduardo Rodríguez, Julia Gama y Oswaldo Ríos, también han sido expulsados de ‘La Casa de los Famosos’.