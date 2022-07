Alejandra Guzmán comparte recuerdos de su hija

Agencia México

La cantante mexicana reflexionó sobre su maternidad y el distanciamiento que sigue manteniendo con Frida Sofia, luego de que la joven despotricara en su contra y además denunciara a Enrique Guzmán por presunto abuso sexual.

En entrevista con la periodista Pati Chapoy, la intérprete de “Yo te esperaba” recordó al pequeño Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique, debido a que le ha despertado nuevamente su instinto materno.

“Mi sobrino que parece mi hijo porque yo voy de arriba abajo con él, quisiera que no creciera, quisiera que se quedara así… Soy muy consentidora y muy cariñosa, siempre he sido así, y más con los niños, ¡me vuelven loca!… pero con una tengo, ya ni puedo, ya para qué me preocupo”, contó con una gran sonrisa Ale.

Y al recordar a Frida Sofía, la artista añadió: “Hay cosas que algún día espero que vuelvan a encauzarse, pero hay que dejar que cada quien toque su fondo, hay que dejar que todo el mundo aprenda, que cada quien escoja lo que quiere en la vida, porque ahí si ya yo… cada quien tiene eso que hacer en la vida”.

De la misma manera, La Guzmán admitió que pese al dolor que le provoca esta situación, ella esperará el tiempo necesario para que Frida la busque y arreglen sus diferencias.

“Sí soy una mamá que le duele lo que pasa, ¡claro que soy sensible!, pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo algún día también le reclamé a mi madre cosas”, explicó.

Y agregó: “Yo siempre tendré mi corazón abierto, sé que existe un hilo que es el cordón umbilical y eso nunca va a dejar de estar unido, entonces yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta, porque hay mucha gente que no ve eso, que la utiliza, que le sacan cosas, a su manera, pero algún día despertará, yo sé quién es, vino de aquí (vientre) y está hecha con amor, entonces con eso nadie puede ni podrá, con el amor de una madre”.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal subrayó la forma en que defendió su embarazo y recalcó que fue ella quien en mucho tiempo se hizo totalmente responsable de su hija.

“A mí me encantaba, y fue algo que me jaló en no perder mi cabeza, ni mi ser, porque yo estaba en el momento más importante de mi carrera, y pude haberla no tenido y dije ‘la quiero tener’, y me valía gorro qué dijeran, a quién le parecía y a quién no, y tan lo hice que yo seguí adelante siendo madre y padre, entonces a veces se les olvida, pero creo siempre tú sabes adentro de ti quién eres, puedes engañar a todo el mundo, pero a ti no”, remató.