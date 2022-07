Alejandra Guzmán habla de su relación con Paulina Rubio

Agencia México

La cantante mexicana se sinceró sobre la relación que pudo establecer con su colega Paulina Rubio tras las presentaciones que realizaron juntas en Estados Unidos.

Debido a que las artistas han mantenido una gran rivalidad por varias décadas, es que durante la entrevista con el programa Venga la Alegría Alejandra Guzmán fue muy directa al escuchar el nombre de La Chica Dorada.

Mientras la periodista Flor Rubio le comentaba de la gira con Pau, la rockera replicó: “Muy difícil porque yo nunca he estado en un grupito y eso, entonces yo no me aguanto mucho, yo si te puedo mandar lejos, entonces sí era prueba de paciencia y lo logré… ¿cómo ven?”,

De la misma manera, La Guzmán dejó claro que solo pudo mantener una relación laboral y al pronunciarse sobre cómo concluyeron el proyecto, comentó: “Así (palma diciendo adiós), y ya, bye”, además de hacer con la mano el símbolo de amor y paz.

Al respecto del abrazo que se dio con Rubio arriba del escenario, Ale dijo: “Hubo momentos… creo es parte de ver al público feliz, yo cuando veía al público feliz decía ¡órale!, entonces ahí es donde te das cuenta que es más importante, que es más importante que tu ego y que tus cosas en tu cabeza, porque cada quien tiene cosas en la cabeza”.

Conjuntamente, añadió que gracias a la educación que recibió es que pudo tener ese acercamiento con Rubio. “Cuando estás en el escenario, yo sí (le doy gusto a la gente), así me enseñaron, así como director de teatro, haces lo que tienes qué hacer”.

Hasta el momento Alejandra Guzmán ha preferido mantenerse al margen y no brindar declaraciones sobre el sensible fallecimiento de Susana Dosamantes, madre de Paulina, quien fue diagnosticada con cáncer de páncreas hace pocos meses.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, la intérprete de “Mala Hierba” también se pronunció sobre la controversia que vivió su madre tras su regreso al teatro, y recalcó que a pesar de la emoción que le produce verla hacer su trabajo, por ahora ya no volverá a hacerlo.

“Mi mamá, pues ya no queremos que salga al escenario, pero cuando le ves su cara de ilusión, se me sale una lágrima de ver que yo también tengo esa pasión por el escenario, por el público, por el aplauso”, dijo al respecto.