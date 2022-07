Bárbara de Regil confirma protagónico

Agencia México

La actriz Bárbara de Regil confirmó su entrada triunfal a Televisa como protagonista del nuevo proyecto que realizará el productor José Alberto Castro.

“Para mí es un sueño porque el Güero sí, la verdad es que soy su fan, además soy amiga de sus hijas, entonces para mi es como algo bien bonito trabajar con él, y que me haya pensado en mí, yo estoy rayada”, expresó emocionada la artista en entrevista para el programa Hoy.

Debido a que muchas personas solo la conocen por su interacción y éxito en redes sociales, Bárbara quiso dejar en claro que su principal labor es la actuación.

“He tenido mucha suerte y tengo proyectos muy valiosos como Top-Ten, y la verdad es que el tema de influencer es como un tema muy aparte, o sea, yo soy actriz realmente, y es lo que me gusta y me apasiona”, recalcó.

Al respecto de las duras críticas que ha recibido en ese medio, Bárbara confesó que más allá de engancharse y enojarse, prefiere externarles buenos pensamientos a sus detractores.

“Más bien le deseo lo mejor y ojalá se sane y tome terapia y tenga mucho trabajo y mucho amor propio para que se haga cargo de su vida y no esté queriendo que los demás se sientan como esa persona, más bien digo Dios te bendiga y bye”, manifestó.

Finalmente, la intérprete reveló que en su vida personal ha estrechado lazos con su madre, puesto que antes no eran muy cercanas.

“Es una relación que yo he trabajado porque con mi mamá no me llevaba bien, o sea, nos peleábamos muchísimo, y poco a poco hemos como aprendido a estar más tranquilas, a llevarnos mejor, a ser amigas”, contó.

De acuerdo con información del periodista Juan José Origel, Bárbara de Regil protagonizará la adaptación de telenovela ‘Tú o Nadie’, la cual llevará por nombre “Cabo”, ya que será grabada en Los Cabos, Baja California Sur.

En la entrega que anteriormente fue protagonizada por la actriz Lucía Méndez, también se rumorea que Eva Cedeño, Matías Novoa, Rebecca Jones y Felicia Mercado formarán parte del elenco.