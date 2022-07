Christian Nodal le salva la vida a un fanático

El Universal

Christian Nodal se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más influyentes a nivel internacional, pues además de que su propuesta musical ha cautivado a millones de jóvenes, su historia los ha inspirado a salir adelante y a seguir sus sueños; como fue el caso de uno de sus fanáticos chilenos, a quien “le salvó la vida”, así lo compartió a través de sus redes sociales.

Hace unos meses, el sonorense detalló en una publicación estadounidense que en su adolescencia pensó en quitarse la vida, debido a distintos problemas que le tocó atravesar desde pequeño, pero su abuelita llegó a detenerlo; por lo que la música fue su único refugio y a través de ella ahora busca que sus seguidores encuentren esa esperanza: “El éxito es muy relativo. Lo importante para mí es dar un mensaje con la canción. Conectar. Sanar”, dijo meses atrás.

Ahora que ha logrado que el regional mexicano se escuche por toda Latinoamérica y Europa, encontró esas historias con las que tanto soñó y fue Alvin Gallardo, fiel fanático de Nodal, quién contó su historia y logró conocerlo gracias a Cristy, mamá del cantante.

A través de las redes sociales, el chileno compartió un video dedicándole un emotivo mensaje y pidiendo a los más de 9 millones de seguidores de Nodal que le ayudarán a cumplir su sueño: “Tiene 23 años y lo admiro muchísimo, ha logrado muchos sueños que cualquier artista pudiese desear, pero lo ha logrado con esfuerzo, con talento, con creatividad… El otro día en una entrevista escuché que él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida, y yo quiero decirle hoy en día: ‘Christian, tú música me ayudó a salir adelante”.

El chico del video explicó que hace dos años sufrió un accidente cerebral, que le dejó secuelas muy graves como no volver a caminar, ni hablar: “Me dijeron que no podría volver a cantar, tocar guitarra, ni hablar bien, entonces conocí su música. Y su música me hizo feliz, me dio fuerza, me dio energía, lo escuchaba sin parar y hoy en día me sé todas su canciones. Después de ese accidente ha sido el soundtrack de mis días… Quiero decírselo en persona, darle un abrazo, tomarme una foto con él y darle las gracias. Christian, me salvaste”.

Después de que su historia se viralizó, el staff y Cristy Nodal lo contactaron para que pudiera presenciar en primera fila el concierto que intérprete de ‘Limón con sal’ ofreció ante más de 15 mil personas en el ‘Movistar Arena’, en donde le pudo dar como recuerdo una camiseta del equipo chileno, que llevaba en su dorsal el número 6, haciendo referencia a la canción ‘Vivo en el 6’.

Por si fuera poco, al término del concierto Christian Nodal le brindó unos minutos para que por fin Alvin le pudiera contar que su música le cambió la vida y tomar muchas fotografías con su ejemplo de vida: “Quiero agradecer especialmente a mi muy querida Cristy Nodal y a la maravillosa y amable Conchita Olivia, por todo lo que hicieron por mí. Nunca olvidaré su cariño y bondad”, escribió en Instagram.

Finalmente, el chileno le dedicó varias publicaciones a Christian y aseguró que siempre le brindaría su apoyo: “Mi reacción de felicidad máxima, llegando a saltar de alegría, nunca lo olvidaré. Gracias vida hermosa por darme estas alegrías después de tantas cosas difíciles… Mi ídolo, mi querido ídolo es tal y cual siempre lo soñé. Christian, siempre te apoyaré”, expresó.

Esta historia causó gran impacto en redes sociales, que ha utilizado la fama momentánea para presumir que Christian es un excelente artista, pero sobre todo una gran persona y compartir con todos que su música lo ha acompañado en tristezas y alegrías y su felicidad por haber tenido la oportunidad de decirle frente a frente lo mucho que su música lo ayudó.