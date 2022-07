Actriz acosada por Coco Levy le responde a la pareja del productor

Agencia México

Luego de que Sussan Taunton, novia de Jorge ‘Coco’ Levy, empleó las redes sociales para defender al productor de los señalamientos de acoso sexual que ha recibido en los últimos días, es Perla Villarello quien ha decidido dar réplica a la artista de 52 años.

“Me llama mucho la atención que no solo sea ella quien la que esté encarando la situación, pero me llama la atención que esté leyendo, o sea, ¿por qué no sale de sus propias palabras?, de su corazón”, dijo en primera instancia la joven actriz en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Asimismo, Perla puntualizó que más allá de lo que diga Taunton, las acusaciones contra Levy son para defenderla a ella también. “A cualquiera le impactaría las declaraciones que hemos estado haciendo, pero quiero decirle a Sussan que también lo estamos haciendo por ella, porque me imagino que de alguna u otra manera, ella también puede ser manipulada o, mejor dicho, si lo hizo con tantas, ¿por qué ella sería una excepción?”.

Sobre la forma en que la novia de Coco defendió las solicitudes del hijo de Taliana Fernández hacia las artistas para lograr fama, Villarello comentó: “Terrible que digan que tenemos que ser conquistadoras, o sea está avalando que entonces yo tenga que llegar a enfocar mi energía, mi cuerpo, mi personalidad, en sexualizarme para obtener trabajo, eso es súper machista y lamento mucho que lo haya mencionado de esa forma”.

Asimismo, la joven destacó que los señalamientos contra Levy vienen de mucho tiempo atrás. “Ella dice que es un hombre congruente, y si tú lo googleas este problema no es nuevo, tengo una amiga que hace 12 años le pasó eso, a mí me pasó hace 7 o 8, entonces imagínate cuántas mujeres pasaron por su oficina”.

Finalmente, la joven espera que Coco enfrente a la justicia después de que dos de sus colegas ya recurrieron a instancias legales. “Él tiene que responder ante las autoridades pues ya tiene 2 demandas”.

En un video compartido en TikTok, Perla Villarello narró que hace ocho años llego a la Ciudad de México en busca de una oportunidad en el medio del entretenimiento, por lo que acudió a la oficina de Levy pensando que él le daría una respuesta positiva porque acumulaba cierta experiencia.

“Me pidió que pasara sola, cerró la puerta y empezamos a platicar. Al principio me cayó bien, después comenzó a preguntarme que ‘¿qué iba a hacer yo para ser inolvidable?’. En Videocine decían que necesitaban actrices arriesgadas y yo qué iba a hacer para ser recordada por él y abrirme las puertas del cine nacional porque él se siente como la autoridad”, contó.

“Yo me quedé sacada de onda, no reaccioné. Se para, sale del escritorio y entra como si fuera Marlyn Monroe, empieza a contonearse y se pone a darme un tipo de clases de seducción para que yo viera cómo es que tengo que hacer con los productores y directores para conseguir un trabajo”, agregó.