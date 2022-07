Andrés García se lesiona gravemente

El Universal

Andrés García, uno de los actores mexicanos más icónicos, compartió la preocupante noticia de que sufrió un fuerte golpe en la cabeza debido a su estado actual de salud, por lo que expresó que está cerca de su final.

A través de su canal de YouTube, el actor subió un video titulado ‘Se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano’, en donde se le puede ver acostado en su cama y con una sutura en la frente.

En la descripción de su video, se leía que, últimamente, el actor se ha sentido “muy cansado y débil” y que su caída fue consecuencia de su estado de salud, la cual “va decayendo cada día más”: “Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, así finalizó el mensaje.

En tanto, Andrés García contó que no es la primera vez que sufre este tipo de accidentes, sin embargo, ahora tuvieron que suturarle la cabeza: “Como yo no sabía lo que estaba pasando, yo creí que me estaban puteand*. Luego, veo toda la sangre y digo: ‘En la madr*, ¿quién entró?’”, contó García.

Aunque su médico señaló que la herida solo era un “raspón” y que García podía superar su debilidad con una buena alimentación, el histriónico actor decidió prevenir al público sobre su salud actual.

“Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos gracias al doctor Chava, adelante de todo esto”, indicó, al mismo tiempo que señaló que su última voluntad era ser cremado.

El accidente del actor preocupó a sus fans, quienes le expresaron sus buenos deseos y le desearon una pronta recuperación: “Fuerza, Andrés”, “Hay leyenda para rato”, El final de nuestro querido Andrés está más que lejos”, “Mi bello Andrés, vas a estar bien”, son algunos comentarios que se podían leer en el videoclip de YouTube.

