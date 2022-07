Cynthia Klitbo habla del proceso legal que inició contra Juan Vidal

Agencia México

Cynthia Klitbo reveló los motivos por los que decidió acudir a la Fiscalía de Procesos en juzgados familiares para iniciar una batalla legal contra su expareja Juan Vidal, que actualmente se encuentra en el reality La casa de los famosos.

Debido a que el pasado 30 de junio inició este proceso contra el actor por abuso psicológico, la artista explicó al periodista Gustavo Adolfo Infante la finalidad de esta acción.

“No puedo decir gran cosa, precisamente por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones, entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di, en una sola exhibición de las divisas que yo le presté desde octubre del año pasado porque el problema es que sí se le especificó: ‘¡Es un préstamo! No te lo estoy regalando’”, explicó.

La artista confesó que prefirió llevar el asunto a los tribunales para no tener contacto con Vidal debido a que cada vez que lo llamaba le hacía comentarios agresivos.

“Es una manera de que yo le llamé por teléfono y entonces él me agrede y que le quitó el pan de la boca a su hija, que además le paga el ballet, 500 dólares, porque no mantiene a su hija. Eso es mentira (…) y que soy una hija de la tal por cual”, detalló.

Posteriormente, Klitbo manifestó que luego de terminar su relación, buscó ayuda psicológica por la violencia que sufrió con el dominicano. “Pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía cómo alguien que había sido mi amigo durante tantos años, y yo cómo pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión”.

De la misma forma, Cynthia externó que más allá de recuperar el dinero que le prestó a Juan, lo que busca es alertar a otras mujeres de la conducta del artista.

“No me quiere pagar, entonces bueno, lo voy a hacer por una instancia legal, y si no me llegara a pagar, porque ya sabemos cómo son a veces las leyes, de todas maneras, que la gente se entere y las mujeres que quieran andar con una persona de este tipo pues que anden, pero a mí sí mi es importante que en el futuro las demás personas se den cuenta de qué tipo de persona es, porque se ve una persona noble, linda y demás, pero no saben la clase de bicho que es”, añadió.

Por último, la intérprete exhortó a las mujeres a cambiar su punto de vista cuando otras personas de su mismo género sufren algún tipo de agresión por parte de los hombres.

“¿Por qué yo soy la mala?, fíjate cómo nuestra sociedad siempre tiende a apoyar… la violan, es porque traía minifalda, le pegan, pues claro, andaba de golfa, le quitan, pues para qué le dio, entonces esa mentalidad que tenemos las mexicanas, a ver si la vamos cambiando chicas, ya los movimientos feministas están a todo lo que da”, finalizó.