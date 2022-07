Pareja de Coco Levy sale en su defensa

Agencia México

Sussan Taunton salió en defensa de Coco Levy, con quien mantiene un romance desde principios de este año, después de que la actriz Danna Ponce lo denunció pública y legalmente por presunto abuso sexual.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la artista de origen chileno y ascendencia inglesa, radicada en México, externó su total apoyo al hijo de Talina Fernández con un mensaje en el que también se refiere a la joven que lo señala de violentarla.

“Hace más de 30 años conocí a Coco Levy, hemos sido por muchos años grandes amigos, y hoy, la verdad es que decidimos ser pareja. Coco no es perfecto, yo tampoco lo soy, nadie, pero sí se acerca muchísimo a lo que soñé. Es un hombre super respetuoso que practica lo que muy poquitos tienen, que se llama inteligencia emocional, lo cual nos permite tener un nivel de comunicación muy clara que para mí es vital y se ha convertido en un pilar donde recargarme, y un motor para seguir adelante personal y profesionalmente. Lo amo profundamente y confió en él al 1000 por ciento”, inició su mensaje Taunton alabando las cualidades del productor.

Posteriormente, Sussan hizo referencia a lo dicho por Danna contra Coco. “En cuanto a las acusaciones en su contra, estoy segura que le dijo a esa actriz lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos, que se tiene que ver bonita, que debe seguir estudiando, que debe ser conquistadora, responsable y tenaz en busca de oportunidades”.

Posteriormente, la intérprete conocida por participar en proyectos como Mi corazón es tuyo, Porque el amor manda, El premio mayor y La pícara soñadora, envió un fuerte mensaje a Ponce y las otras jóvenes que han salido a confirmar públicamente lo dicho por su colega.

“Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretender sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto, la verdad es que como mujer adulta tengo claro que este lenguaje debe cambiar, y eso exige que nos revoquemos y nos reprogramemos todos y cada uno de nosotros, pero no podemos satanizar a una persona que abusa de su honestidad, como si fuera un delincuente”, manifestó.

Finalmente, la artista de 52 años indicó: “Habría que entender que el abuso del que lo acusan va muchísimo más allá, esto es muy serio y se tiene que investigar a fondo, quitarnos las hipocresías y los juicios sumarios de encima. La igualdad entre hombre y mujeres que todos queremos exige una construcción cultural nueva por la que debemos trabajar todos, y creo que la única manera de lograrlo es con total honestidad, sin calumnias y con justicia”.

Hasta este momento Talina Fernández, madre de Coco, ha preferido mantenerse al margen y no pronunciarse ante la controversia que se suscitó por este hecho, por su parte Levy también compartió un video en donde afirma buscará ayuda legal para limpiar su nombre de los actos que se le acusan.