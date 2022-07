Andrés García revela detalles del incidente que lo llevó a abrirse la cabeza

Agencia México

El actor Andrés García preocupó a sus seguidores luego de compartir en redes sociales un video en su canal de YouTube en donde aparece con suturas en la cabeza y escribiendo junto a las imágenes que “se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, escribió García junto a las imágenes que alertaron a sus incondicionales.

Horas más tarde, el longevo artista charló con la periodista Maxine Woodside para brindar más detalles sobre el lamentable incidente que lo llevó a lesionarse y manifestar su agradecimiento a su esposa Margarita Portillo.

“Esta es una catástrofe, yo estoy confundido, si no hubiera sido por Margarita no sé qué hubiera hecho, yo en realidad […] no me había dado cuenta el tipo de mujer tan buena que yo tenía. De repente me empecé a sentir mal y diarrea ya de dos meses, me quedé muriéndome de deshidratación, pero además la deshidratación causa otros problemas también”, contó el artista de 81 años.

Sobre el motivo que le provocó la lesión en la cara, Don Andrés relató: “Ayer fue una cosa terrible porque resulta que me dieron una pastilla, no sé si equivocaron en la farmacia o la persona que la trajo, que no era lo que debían de ser, se supone […] que son para tranquilizarte o para dormir. Anduve como loco tres días, sin saber lo que estaba yo haciendo, asusté a todo mundo, a la pobre Margarita también, un desastre, ni yo me acuerdo”.

Finalmente, García refirió que cuando empezó a recuperarse recordó lo que le sucedió. “Después me empiezo a acordar, cuando me dicen ‘usted anduvo manejando como loco’, la pastilla esa me reventó el cerebro, aparte de la cirrosis que esa estábamos trabajando con los doctores […] La pastilla esa me da sueños de que estoy peleándome en una guerra rara con guerreros de otros países, y luego recupero la conciencia y estoy golpeando las paredes con la cabeza, con las manos el piso, el cemento, esa cosa es una película de terror”.

En los últimos meses Andrés García no ha estado bien de salud, pues anteriormente también reportó que se golpeó en la espalda y el pecho al resbalarse de unas escaleras. Hace semanas recibió donaciones de sangre en el hospital por una afección en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos.