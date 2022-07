Andy Benavides rompe el silencio

El Universal

Luego de que el pasado miércoles 6 de julio, las autoridades arrestaron a Octavio ’N’, esposo de la influencer Andy Benavides, acusado de haber agredido y amenazado a un doctor en la colonia Del Valle en Nuevo León, la creadora de contenido habló al respecto.

Cabe mencionar que Octavio ‘L’, padre de Octavio ’N’ y suegro de Benavides también fue detenido por presuntamente haber privado de la vida a dos personas, por lo que la influencer también rompió el silencio sobre esta detención.

“Estoy enterada por algunas noticias de la situación legal del papá de Tavo, a quien no conozco y no sé nada del tema, ya que él nunca ha sido parte de mi vida ni de la de mis hijas y espero de todo corazón se aclare todo muy pronto”, comenzó a decir en su comunicado.

Al mismo tiempo se dio a conocer que Octavio ’N’ fue liberado tras haber realizado un acuerdo con el doctor que le acusó de haberlo golpeado afuera de un hospital en Monterrey y de forma voluntaria se comprometió con la víctima a reparar el daño causado.

Según un informe, se aclara que de no cumplir el acuerdo que incluye no agredirlo en ninguna forma, se retomaría el proceso en su contra, por lo que no podrá acercarse ni a él, ni a su familia, así como propiedades.

Al respecto, Andy también escribió, “Por otro lado, sé que Tavo, por un lamentable altercado, que nada tiene que ver con la situación anterior y que gracias a Dios no pasó a mayores, fue trasladado por unas horas para cumplir con los procedimientos de las autoridades y se aclaró todo”.

Y continuó detallando que tras el escándalo, su esposo ya está en casa, “Tavo, las niñas y yo estamos bien en casa. Todos los seres humanos cometemos errores y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por esta situación”.

Andy Benavides concluyó diciendo, “mi enfoque siempre han sido mis hijas, mi trabajo y por supuesto ustedes que hacen todo esto posible. Seguiré dirigiéndome con el mismo profesionalismo hoy y siempre. Muchas gracias por sus atenciones e interés. Los quiero y los respeto. Andy”, finalizó.