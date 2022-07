¡Christian Nodal ya presentó a Cazzu!

El Universal

La relación entre Christian Nodal y Cazzu ha cobrado gran relevancia en el mundo de los espectáculos, sin embargo todo parece indicar que ha tomado formalidad pues se filtraron algunas imágenes que indican que el sonorense ya escogió sacerdote para su boda.

A través de redes sociales un padre proveniente de Antigua, Guatemala, dio a conocer que un par de fotografías en las que aparecen los cantantes en el Convento ‘La merced’ cuando fueron captados juntos por primera vez habían sido tomadas junto a él, pero en la red aparecen recortadas.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘Si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’.. Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: ‘Recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, contó Luis Castillo, mejor conocido como ‘Padre Choco’.

Aunque horas más tarde el sacerdote decidió eliminar su publicación, las primeras fotografías que se compartieron en internet sí pertenecían a la visita en la que se dio a conocer el amorío entre ambos artistas. Así que todo indica que la relación de Nodal y Cazzu sigue avanzando con mucha rapidez y comienza a tomar seriedad, pues el cantante ya presentó a su novia con su familia, según la información dada por Elisa Beristain en ‘Chisme no like’.

Además, usuarios de redes destacaron que el sonorense se encuentra más enamorado que nunca, debido a que tan solo unas semanas después de que se dio a conocer su noviazgo, ya le dedicó a la argentina un “Te amo”, así captaron a través de TikTok.

Tras esa declaración, Christian no paró de recibir señalamientos que indican que no puede amar a una persona tan rápido, incluso, aseguraban que él no estaba en posición de amar a nadie debido a que su salud mental no está muy estable debido a las polémicas que lo han rodeado desde hace varios meses.

Por ahora el cantante se encuentra feliz del éxito que tuvo con la primera parte de su gira ‘Forajido’ con la que recorrió México y toda Latinoamérica. Además, se tomará unas vacaciones con la que comenzará una nueva etapa en su carrera, en la que asegura que sorprenderá a sus fanáticos con la música nueva que está preparando.