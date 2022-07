Impulsan iniciativa para mitigar los efectos del Bullying

Por Sergio Hernández

Noticias

Liderazgo político, compromiso de alto nivel, y un sólido marco jurídico y normativo que aborde la violencia escolar contra los niños, niñas y adolescentes, han demostrado su eficacia para reducir o mantener una baja prevalencia de la violencia y la intimidación, afirmó el diputado Armando Sinecio.

Señaló que la persona generadora de violencia, siendo niño, niña o adolescente, se observa que derivado de sus acciones, puede percibir la violencia como algo “normal”, que sabe que acosar a sus compañeros le puede traer beneficios como reconocimiento y popularidad, que necesita dominar y ejercer poder, es impulsivo e impaciente, disfruta el dolor y el terror de su víctima, se favorece de la falta de liderazgo por parte de los profesores dentro del plantel y que incluso es lastimado por otros con más poder y después lastima a los más débiles.

Ante ello dijo que trabaja en una iniciativa de ley en donde se escuchará a todos los actores y se brindará un marco jurídico que ayude mitigar los efectos de este drama social que hoy se ha traducido en alumnos postrados para toda la vida.

Dijo que los niños, niñas y adolescentes que padecen de acoso escolar suelen tener casi tres veces más probabilidades de sentirse marginados en la escuela, y más del doble de probabilidades de faltar a las clases que quienes no lo padecen con frecuencia; obtienen peores resultados educativos que quienes no han sufrido acoso y las probabilidades de abandonar la educación formal después de terminada la educación secundaria es mayor en quienes son víctimas frecuentes de acoso que en quienes no lo son.

Pero además, dijo, la falta de disciplina y la inseguridad en el entorno escolar van asociadas a un menor rendimiento académico.

“El acoso puede tener una repercusión significativa en la salud mental, en la calidad de vida y en las conductas de riesgo. Los niños, niñas y adolescentes que son objeto de acoso tienen casi el doble de probabilidades de sentirse solos o solas, de no poder dormir por la noche y de haber tenido ideas suicidas que las que no lo son. También, se presenta baja autoestima, estrés, aislamiento, miedo de asistir a clases, depresión, autolesiones, ansiedad, ataques de pánico, pérdida del apetito o comer en exceso, bulimia y anorexia, dolencias y malestares físicos provocados por el constante estrés, entre otro”.

Asimismo el acoso, sostuvo, también se asocia a tasas más altas de consumo de tabaco, alcohol y cannabis, así como a experiencias sexuales más tempranas. Por ello se deben atender todos los aspectos que provocan estas actitudes violentas de los niños, niñas y adolescentes y así darle un enfoque integral para obtener mejores resultados con esta propuesta. Así, en el entorno escolar, las relaciones con los compañeros y el apoyo familiar pueden influir en la prevalencia del acoso, un entorno escolar positivo reduce el acoso.

“La iniciativa de ley estará basada en los artículos 3, 4 constitucionales, en tratados internacionales en materia de discriminación, salud niñez, entre otros, ya que su disfrute es mermado por la violencia y el acoso escolar.

De los datos recopilados de diferentes instituciones nacionales e internacionales, atender el acoso y la violencia escolar, es esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible[1], ya que es necesario para asegurar una educación inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje para todos y todas, y promover sociedades pacíficas e inclusivas, entre otras”

Indicó que la violencia escolar es un fenómeno generalizado, ocurre en todos los países y afecta a un número significativo de niños, niñas y adolescentes.

“Aunque la mayor parte de los actos violentos se cometen entre pares, también hay casos donde la agresión viene por parte del profesorado y el personal no docente. La violencia escolar comprende violencia física, psicológica y sexual, mismas que se abarcan en la inciiativa, así como modalidades como el acoso cibernético”.

Una de las causas de raíz, dijo, para que la violencia continue, es el sistema patriarcal que promueve el uso y el abuso de poder sobre las personas, en especial las mujeres. Así, sistemáticamente, el análisis con perspectiva de género de la dinámica de la violencia y los factores de riesgo es crucial si queremos soluciones sostenibles.

“El sufrir acoso o violencia escolar puede afectar al compromiso de continuidad de los estudios. Es más probable que los niños y las niñas que son víctimas frecuentes de acoso deseen abandonar los estudios después de terminada la educación secundaria que los que no son acosados con frecuencia”.