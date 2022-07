Proyecta Corregidora la regularización de 825 lotes

Por Laura Valdelamar

En la presente administración que encabeza Roberto Sosa Pichardo, se han entregado un total de 114 escrituras a igual número de familias, lo que ha beneficiado a más de 450 habitantes, dijo la secretaria de Gobierno, Ana Florencia Maldonado Rodríguez.

Desde que inicia la administración se han entregado un total de 114 escrituras en el presente año, en Lomas de la Presa 60; en Los Pinos primera etapa 40; Ampliación 20 de Enero 10 y Ampliación 20 de Enero primera sección 4.

Para esto dijo, se tienen identificados 78 asentamientos irregulares en el municipio de Corregidora, de esos 78, 49 de estos ya tienen iniciado un proceso de regularización en una distinta etapa, por lo que ya van un poco encarrilados, lo que significa que poco más del 50 por ciento, han comenzado su proceso de regularización.

Apuntó que se tiene una proyección para regularizar 825 lotes, partiendo del avance que se encuentra cada uno de ellos o el grado de complicaciones ajenas a las dependencias, que pueden ser juicios o gravámenes que tienen atorado el tema.

Partiendo de esto, el avance para su regularización son Los Pinos, en su segunda etapa con 35 lotes, con apoyo del Instituto para la Vivienda en el Estado, (Iveq), con Sedesoq La Mina que son 45 lotes.

Además de Valle del Milagro con 86 lotes; Luis Donaldo Colosio, 219 lotes; Juan Pablo Segundo 86 lotes; Valle Dorado 2000 parcela 120, 350 lotes, estos últimos con Insus la instancia regularizadora, “con ellos nos hemos atrasado por la demora de la dependencia para la firma de convenio, pese a que van algunos procesos avanzados,

La funcionaria municipal refirió que uno de los asentamientos más complejos es Valle Dorado, por sus matices tanto jurídicos como sociales y por la cantidad de personas que se encuentran pendientes de acceder a este derecho. Yendo más allá, está divido por parcelas, y cada asentamiento tienen particularidades muy específicas que nos pueden tanto ayudar a que ese proceso sea rápido, cómo hacerlo muy lento, de las escrituras entregadas había personas que tenían 15 años en este proceso y Valle Dorado ha estado luchando por su regularización.

Comentó: “Insus nos está atorando mucho porque nos pedían un mandato original que en muchos casos era muy difícil o imposible, porque ya se había muerto o estaba en juicio sucesorio sin embargo se ha ido trabajando para poderlo conseguir a través de los herederos”. Esto lo único que provoca es un retraso en poder regularizar, esto es no permitir a las familias que tengan esa tranquilidad con respecto a su hogar que significa muchísimo, es el patrimonio donde tú vives y además se puede prestar a conflictos sociales, que estas personas que tienen contratos pueden presionar a ciertos pagos, no nos permiten como autoridad entrar a apoyar, no podemos inyectar recurso en un asentamiento que no ha sido regularizado, eso también a la gente la tiene muy molesta y con una calidad de vida inferior a lo que merecen los ciudadanos de Corregidora”,

Añadió que tienen mesa de trabajo con un análisis jurídico, donde quieren proponer un programa que les brinde una herramienta jurídica para darle esa certeza a Insus de que si tiene esa propiedad, del origen jurídico como debe ser, pero que no nos pongan esas trabas en esos casos donde muchas veces es imposible, que no se puede localizar porque ya se murió, porque no se pusieron de acuerdo, se convierte en una problemática que no nos permite avanzar para brindar esa certeza de propiedad.

Señaló que el caso de Santa Bárbara por ejemplo, es como si fuera un queso gruyere, aunque la mayoría de los lotes ya están regularizados, hay otro que aún no y se atienden de manera particular.

Para concluir, Ana Florencia Maldonado Rodríguez, exhortó a la ciudadanía en general, que tengan mucho cuidado porque se siguen dando los asentamientos irregulares y es un delito, es consecutivo de delitos, que no tiene certeza y les va a traer años y años de problemas, por lo que dijo en la Secretaría de Gobierno se tiene una dirección específica para asentamientos irregulares en donde pueden solicitar apoyo y no arriesgar sus ahorros y su patrimonio.