Señalan a Diego Luna por no pagar crédito a gobierno de Aguascalientes

El actor Diego Luna está inmiscuido en un nuevo escándalo tras darse a conocer que le debe dinero al gobierno de Aguascalientes desde hace 13 años y no logra liquidar su deuda, debido a que solicitó un préstamo para realizar la película “Abel”, que se estrenó en 2010.

De acuerdo con lo trascendido, Luna obtuvo en 2009 un crédito de 10 millones de pesos para su proyecto cinematográfico, pero hasta el momento solo se ha pagado aproximadamente una tercera parte.

Cabe señalar que hasta 2015 fue cuando la administración estatal denunció a la productora Canana Films, fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, debido a que en ese momento solo se habían regresado dos millones del total del préstamo.

Recientemente el secretario de Finanzas del Estado, Carlos Magallanes García, confesó que ha sido “todo un relajo” el poder recuperar dicho recurso, que asciende a los 6.8 millones de pesos. Asimismo, destacó que el desorden viene de la administración anterior.

Por el momento Luna ha preferido no pronunciarse al respecto de estos señalamientos, por lo que se desconoce el motivo por el cual el actor no liquida su deuda, pues según información de Celebrity Net Worth, el mexicano ha logrado acumular una fortuna de 12 millones de dólares, sin contar lo que recibirá por la próxima serie que hará para Disney Plus.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Padilla Durán aseguró que ya se tomaron acciones legales contra los deudores de la pasada administración estatal, entre ellos, Luna.