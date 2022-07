Christian Chávez arremete contra Molotov

Agencia México

El cantante y actor Christian Chávez externó su descontento contra el grupo Molotov tras publicarse la entrevista en la que aseguraron que su canción ‘Puto’ no pretende tener connotación homofóbica e incluso es considerada todo un himno.

Debido a que la agrupación mexicana ha recibido fuertes críticas de las nuevas generaciones al señalar que la letra ofende a la comunidad LGBT, y los integrantes de la banda se defendieran indicando al portal Europa Press que en México es un tema realmente apreciado, el ex RBD comentó:

“Vi una entrevista que se le hizo al grupo Molotov en la cual aseguran que el tema “Puto” es un tema de la comunidad LGBTQ+, no señores, no se equivoquen, es una canción que por lo menos en mi caso, y yo sé que, en el caso de muchísimas personas, cada vez que sonaban los primeros acordes, teníamos que correr a escondernos al baño, teníamos que salir a otro lugar, o éramos violentados”.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, Chávez añadió: “Yo en lo personal, fui violentado no solamente física, sino verbalmente, varias veces, entonces creo que sí se puede reivindicar una canción, pero no se puede decir que es un tema de la comunidad, porque es un tema que le dolió mucho tiempo a la comunidad, y que muchas personas que han muerto en crímenes de odio, la última palabra que escucharon fue esa, puto”.

Finalmente, el artista de 38 años hizo una petición a sus colegas. “Así que por favor, un poco de respeto, porque no, esa canción no es mi comunidad, esa canción no me representa, esa canción generó odio durante mucho tiempo, así que por favor, un poquito de corazón cuando se hable de esos temas, porque una persona, cisgénero heterosexual, no puede hablar de este tema sin saber todo lo que hemos vivido los que estamos detrás, por favor”.

Cabe señalar que durante la entrevista, Molotov señaló que dichas personas no tenían razones para ofenderse, pues “si tú estás orgulloso de ser quien eres, no hay que sentirse ofendido”. Además, manifestaron estar orgullosos de la letra.

“No nos arrepentimos de la canción. Hay que entender el contexto y el uso de las palabras en México. Allí se ha convertido en un himno”, expresaron al respecto.