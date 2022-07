Novio de Livia Brito es acusado de secuestro

Agencia México

A poco más de dos años de que Livia Brito y su novio Mariano Martínez fueron señalados de agredir a un fotógrafo y robarle su material de trabajo en las playas de Cancún, Quintana Roo, ahora el maquillista y vestuarista, Enrique Hernández, denunció legalmente a la pareja de la actriz por secuestro, tortura y amenazas.

“El día viernes 10 de junio me contactó Mariano Martínez, para nadie es un secreto que es pareja actual de Livia Brito, yo me dedico al fashion style, imagen y estética, y me contacta por Instagram para una cercanía en cuanto a mi trabajo, para una posible oportunidad de trabajar y hacer un enlace con su novia”, relató en entrevista para el programa Ventaneando.

Sobre el incidente que vivió, Enrique inició su relató: “Me citó para el día martes 14 de junio, yo fui a eso de las 11 de la mañana, estuve alrededor de 40 minutos en su casa, todo super bien, hice mi servició de estética, me retiré del lugar y es hasta el otro día, miércoles 15 de junio, cuando él me escribe y me dice ‘estuve revisando las cámaras y se ve que se traspapeló un bolsito con mis documentos’. Me pide mi dirección y número de teléfono […] yo accedo y ya me escribe ‘estoy fuera de tu casa’, es cuando yo salgo, me montó a su camioneta, me dice ‘vamos a mi oficina que está en División del Norte, para que revisemos las cámaras’”.

Acto seguido, Kike, como se autonombró en redes sociales, fue privado de su libertad. “Ya es ahí cuando me meten al depa y diciéndome ‘mira la cosa está así, tú estuviste en mi casa, ese bolso se perdió con dinero. Y solo te digo, o apareces el bolso o te desaparecemos aquí’, ya no eran documentos, era dinero y con una cantidad de 50 mil dólares, una cosa así, y yo no entendía nada. En ese momento le hace una seña a su compañero y traen las cuerdas, ellos me ataron una camisa y arriba me colocaron unas sogas, me quitaron celular, me quitaron la clave de mi celular y le escribieron a mi roomie como si fuera yo diciéndole ‘oye, ¿cómo estás?, se me olvidó algo en la casa y va un amigo a buscarlo’, y se fue con mis llaves, salió Mariano con mis llaves y me dejó con su compañero”.

Fue en ese momento donde el fashionista asegura que vivió los momentos más duros privado de su libertad. “Su compañero todo el rato estuvo…, sacó un cuchillo y se sentó enfrente de mí y empezó a afilarlo, y empezó a pasarme el cuchillo por la cara, y en el momento que me levantó me lo puso en la espalda y yo dije ‘aquí me va a dar la primera puñalada’, sentí yo, y al rato me desabrochó el pantalón, me dejó sentado en el mueble y así estuvo todo el rato, como haciéndome cosas como para asustarme, me apretaba más la soga, como por 4 o 5 horas”.

Sobre cómo recuperó su libertad, Enrique explicó: “llegué a ese departamento como a las 4 de la tarde y como a las 10 de la noche vuelve Mariano con otra actitud, me ve más tranquilo diciéndome ‘Kike disculpa, tomé una actitud que no era la correcta, ¿sabes qué?, vamos a dejar las cosas así, recoge tus cosas’, mi teléfono, mis zapatos, porque me habían amarrado, y me dice ‘vamos a cenar tu no has comido nada en todo el día, tranquilo’, pero mi intuición me dijo ‘no, esto no es real’. Es aquí donde según su relato aprovechó un descuido de Mariano y su compañero para salir huyendo del lugar.

Cabe señalar que en su cuenta de Instagram Enrique Hernández compartió un relato más detallado del suceso y mostró una fotografía de la denuncia que hizo ante las autoridades por el hecho que nuevamente pone en la mira a la pareja de la actriz de origen cubano