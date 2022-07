Sin fecha para remodelación del Mercado Reforma

Por Josefina Herrera

Aunque se ha anunciado la remodelación del Mercado Reforma ubicado en San Juan del Río, hasta el momento no hay una fecha establecida para dar inicio con la obra, lo anterior fue señalado por el secretario general de este espacio comercial, Arturo Vázquez Arteaga.

Indicó que a principios de año tuvo la visita del Secretario de Desarrollo Sustentable en el estado y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sin embargo ya no han tenido más noticias, y aunque de momento se trabaja con la remodelación del Mercado Juárez, no se ha establecido en qué momento podrían iniciar con ellos.

“Todavía no tenemos ninguna visita de las que ya tuvimos anteriormente a principios de este año, tuvimos la visita tanto de SEDESU como la parte de Obras Públicas del estado, pero empezó la obra de Juárez y de ahí no nos han dicho cuándo nos tocaría a nosotros, todavía no tenemos conocimiento”.

El secretario general comentó que aunque este acercamiento se diera a corto plazo ven complicado que pudiera iniciar la obra en este año, esto debido a que se acerca la temporada alta, que es en diciembre y no quisieran dejar pasar la oportunidad de incrementar sus ventas, pues todavía están en el proceso de recuperación económica.

“Ahorita ya es muy complicado por las fechas porque ya se viene lo que es fin de año y para nosotros pues es importante tener esta venta de fin de año por el hecho de lo que venimos arrastrando por los dos años y piquito de pandemia, pues todavía las ventas apenas empiezan a repuntar un poquito y una obra de este alcance pues si afectaría un poco, pero aún así no tenemos todavía una fecha o alguna plática, pero vemos un poco más viable hasta el próximo año porque el hecho de que se acercan ya las ventas de fin de año pues es lo que muchos comerciantes esperamos realmente y no queremos entorpecer la obra de gobierno, pero tampoco queremos meternos en una asunto que nos llegue a afectar a largo plazo”.

Considera que de llevarse a cabo esta obra es necesario que se intervenga toda el área vieja que es la de los lavaderos, el tiradero de basura, algunos detalles con el drenaje que ya se encuentra obsoleto, el techo y canaletas.

Es importante mencionar que el alcalde Roberto Cabrera ya ha hecho mención que el proyecto de remodelación del Mercado Reforma también se encuentra entre los planes de gobierno, por lo tanto éste podría consolidarse en el siguiente año.