Alfredo Adame sale en defensa de Coco Levy

Tras la denuncia pública que realizaron varias actrices en contra de ‘Coco’ Levy por, presuntamente, haberlas violentado, Alfredo Adame se pronuncia sobre el tema y sale en defensa del director de cine.

En una entrevista para ‘Venga la Alegría’, el polémico actor destacó que el hijo de Talina Fernández proviene de una familia “educada, con moral y principios”, por lo que piensa que las denunciantes solo buscan “sus cinco minutos de fama para intentar sobresalir”.

“Yo creo y confío en que Coco Levy no hizo lo que están diciendo. Si nada más andas ‘es que a mí me agarró y me agarró los senos’, pues bueno, que lo demuestren”, sostuvo Adame.

Asimismo, agregó que “ahorita están de moda los maduros” y que, en su caso, las jóvenes “se vuelven locas” cuando lo ven, pues, según el actor, le avientan besos y se emocionan cuando se hace presente en algún lugar.

“Ahorita están de moda los maduros porque yo noto que muchas jovencitas como que ‘me tomo una foto contigo y estás bien guapo’ y no sé qué, ‘mi mamá te ama y te adora’. Son muchas las jovencitas que me buscan”, señaló el exparticipante de ‘Soy Famoso, Sácame de Aquí’.

Jorge Levy, mejor conocido como ‘Coco’ Levy, ya tiene varias acusaciones, así como dos denuncias formales en su contra, por supuesto abuso. La primera actriz en hablar fue Danna Ponce, quien, el pasado 27 de junio, expuso en redes sociales que el director de cine había abusado de ella cuando la citó para una entrevista.

Tras su declaración pública, la joven interpuso una demanda formal en contra de Levy en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Luego de exponer su caso, varias chicas también se han unido a la ola de acusaciones en contra del director, entre ellas María Bobadilla, quien también denunció formalmente a Levy, pero por violencia psicológica.

Hasta el momento, al menos 11 chicas, entre ellas Bobadilla y Ponce, han hablado de su caso de manera pública. Sin embargo, hasta el momento solo hay dos denuncias formales en contra del hijo de Talina Fernández.

En tanto, ‘Coco’ Levy ha negado completamente todos los señalamientos y aseguró que tomaría acciones legales en contra de Ponce por presunta calumnia. Su pareja actual, Sussan Taunton también ha defendido al director y aseguró que las denunciantes solo buscan afectarlo por ser “terriblemente honesto”.