Werevertumorro revela la fortuna que gana en YouTube

El Universal

Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, es uno de los youtubers más famosos a nivel nacional. Esto debido a que su popularidad comenzó a darse hace más de 10 años, gracias a videos divertidos que subía con sus amigos a YouTube.

A pesar de que se le considera como uno de los primeros mexicanos en alcanzar el éxito en la plataforma, Montiel ya no sube videos ahí desde hace varios años.

El último video que publicó el también influencer fue hace algunos meses titulado ‘reaccionando a un día con el Crew 6- En Vivo’, el cual fue publicado el 11 de enero de 2020.

Ahora a través de una entrevista con el comediante Franco Escamilla, Gabriel Montiel reveló que sigue teniendo ingresos de YouTube pese a que ya no sube contenido.

“En mi canal de YouTube de Werevertumorro ya no subo nada, como cuatro años que no subo. Puedo ver ahora cuánto genera. El de Werevertumorro ahorita, algo normal por mes y no sube nada. Son mil dólares (20 mil 468 pesos) al mes”, dijo el youtuber.

El creador de contenido también declaró que en su canal tiene alrededor de mil videos, una cantidad que sin duda destaca entre otros youtubers. Incluso, algunos de esos videos siguen generando ingresos debido del público, pese a haber salido hace más de cinco años.

Cabe señalar que ahora Gabriel decidió crear contenido para la plataforma de TikTok, en la cual ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, donde comparte videos divertidos y posteriormente también los sube a su cuenta de Instagram en donde cuenta con cinco millones.

Además, tiene una cuenta de Twitch y un podcast en Spotify con el nombre ‘muy fuera de lugar’, hablando de temas que rodean al deporte, en especial al futbol.