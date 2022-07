Florence Pugh se defiende de las críticas

El Universal

El pasado viernes Florence Pugh eligió un vestido rosa de Valentino Haute Couture semitransparente para asistir al desfile de otoño/invierno 2022 que la casa de moda italiana organizó en Roma. Ella no ha sido la primera ni será la última celebridad que apuesta por las trasparencias en una alfombra roja, pero en su caso ha causado un encendido debate que no se centra siquiera en lo oportuno o no de ponerse esa prenda, sino en el cuerpo de la actriz.

“A ver, cuando me puse ese increíble vestido de Valentino sabía que era imposible que no hubiera comentarios al respecto. Ya fuera negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, escribió en Instagram.

Lo sorprendente es que muchos de los mensajes que ha leído en los últimos días ridiculizan su “pecho plano” y Florence encuentra muy interesante que los hombres aún se atrevan a “destruir totalmente el cuerpo de una mujer” en un foro público, con orgullo y sin miedo a las repercusiones.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última que una mujer escuche lo que está mal en su cuerpo descrito por una multitud de extraños. Lo que es preocupante es lo vulgares que pueden ser algunos hombres”, añadió.

Por suerte, la estrella de Mujercitas aceptó su físico hace mucho tiempo y se ha propuesto desafiar todos los cánones de Hollywood acerca de lo que se considera atractivo o aceptable porque creció en “un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas” que le enseñaron a amar cada pliegue de su figura.