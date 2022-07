Pablo Montero recurre a Dios para no recaer en las adicciones

Agencia México

El intérprete Pablo Montero sigue manifestando todo su interés en darle vuelta a la página al tema de las adicciones luego de que el productor Juan Osorio reveló que el artista faltó a la grabación del capítulo final de la serie no autorizada de Vicente Fernández por esta situación.

Durante su encuentro con la prensa en la grabación del videoclip “Árbol sin hojas”, Montero afirmó que no ha recaído debido a la fe que mantiene en este momento.

“Me levanto, hago una oración y realmente siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que me dé esa fuerza para poder estar bien, para poder estar bien en mis conciertos y tengo que estar super bien porque si no descansas no es negocio”, explicó Pablo.

Al ser cuestionado sobre si no recurrirá a un grupo de ayuda para hacer frente a este problema, el actor comentó: “No, como dijo Juan, esto no es de eso, es de fuerza de voluntad, porque toda la serie estuve bien aplicado y se ve en las imágenes y en el físico, en la actuación, y para hacer un personaje de ese tamaño tienes que estar al 100 y bueno, pasó eso y son cosas”.

Asimismo, Pablo recalcó que ya no desea hablar del incidente que vivió en la producción de la bioserie ‘El último rey. El hijo del pueblo’, por lo que ahora se concentra en otros aspectos de su vida.

“Fue una vez y el último día, pero ya no quiero recordar eso, son cosas que me pasan, que nos pasan a cualquier persona, ahorita estoy bien, estoy con mis hijas disfrutándolas y tratando de estar con mis hijos lo más que puedo, estar entrenando, de comer bien y de vocalizar, tengo mucho trabajo y hay que viajar mucho y tienes qué cuidarte mucho”, declaró.

Finalmente, Pablo Montero aprovechó la presencia de la prensa para enviarle un mensaje a la viuda de Vicente Fernández y externar su deseo por reencontrarse con ella.

“Que la quiero mucho, mi mamá la quiere mucho también, yo lo que quise es cuidar a Vicente y hacer lo mejor posible, y si había algo que no me gustaba no lo hacía, de plano”, expresó.