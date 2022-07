Bobby Pulido reaparece en México

El Universal

Bobby Pulido causó gran revuelo tras aparecer en el Festival ‘Día 7 Eleven’ que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León; motivo por el que se convirtió en uno de los temas más buscados y mencionados a través de las redes sociales.

Aunque el cantante de Tex-Mex sigue activo en su carrera musical, ha estado un poco alejado del público mexicano, por lo que reaparecer en dicho escenario fue una verdadera locura entre sus fanáticos que se dieron cita para recordar y bailar los temas más populares del cantante.

El intérprete originario de Texas ocasionó el grito de los asistentes quienes corearon junto a él su éxito ‘Desvelado’, además de ‘Vanidosa’, ‘Móntame’ y muchos más, también subió a una de sus fans al escenario y rindió homenaje a Vicente Fernández con ‘Hermoso Cariño’, ‘Acá entre nos’ y ‘La ley del monte’.

Durante su participación, Pulido agradeció al público que lo recibió con tanto cariño y dijo que extrañaba estar en piso regiomontano: “Anoche estuve en Las Vegas en un concierto, pero al chile, no hay como Monterrey”, expresó.

También, en una entrevista realizada en backstage dijo que estaba sorprendido del recibimiento que las nuevas generaciones le dieron: “Me llama mucho la atención que es un público muy joven, entonces va a ser algo interesante lo de esta noche. Este tipo de eventos es algo nuevo para mí, gracias por darme ese nuevo nicho en un evento como este”.

Su presentación le gustó tanto a los asistentes, que en redes sociales no dudaron en compartir los videos, expresando que: “Bobby Pulido anoche puso a bailar a todo el mundo, excelente servicio”, “Creo que presentar a Bobby Pulido gratis y para todos es el acto más lindo que se ha hecho este año”, “Por fin vi a Bobby Pulido, qué hermoso canta, estoy enamorada”, fueron algunos de los comentarios.

Finalmente, no dudó en confesar que una de las cosas que más le gusta del estado es su gastronomía: “A mi me encanta el cabrito, entonces aquí en Monterrey todavía puedes encontrar buenos lugares que sirven cabritos a las brazas como me gusta a mí”, reveló.

El cantante de Tex-Mex compartió escenario con Plastilina Mosh, Little Jesus, Dany y Dary y Espejos Rotos, en un evento gratuito en la rotonda del TEC de Monterrey.