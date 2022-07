Necesario escuchar a la familia de Isaac: A. López

Por Sergio Hernández

Noticias

La diputada presidenta de la Comisión de Educación, Ana Paola López dijo que antes de ofrecer o realizar acciones sobre el drama que vive hoy la familia del niño Isaac, que está postrado de por vida, es necesario escuchar a la familia.

Isaac es el pequeño de la escuela República Francesa –ubicada en Sauces- que el 30 de marzo sufrió una caída, todavía no aclarada por ninguna autoridad, situación que lo tiene con un daño cerebral en más del 70 por ciento.

Ante el ofrecimiento de una beca de parte de la autoridad educativa, misma que la madre consideró una ofensa, la diputada dijo que es necesario que se escuche a la familia y entonces sí ofrecerle ayuda.

Consideró que cualquier situación que lastime a una niña o niño es reprobable, es algo que no tenemos que permitir como sociedad que vuelva a ocurrir, y todos tenemos una responsabilidad, como gobierno, como padres de familia, como maestros y como propios estudiantes.

“Estas cosas no van a dejar de pasar si seguimos echándole la culpa a alguien más, si creemos que es responsabilidad del maestro, del gobierno o es responsabilidad solo de los padres, tenemos que articularnos”, sostuvo la legisladora del PAN.

“Lo que sucedió en esta ocasión con este niño en particular se tiene que levantar la denuncia correspondiente y deslindar de responsabilidades, o fincar responsabilidades a quien se le tenga que fincar; eso no puede suceder y tiene que entrar todo el peso de la ley. Pero de esta experiencia tenemos que aprender que si no actuamos de manera articulada van a seguir sucediendo situaciones como esta, y como mamá, como ciudadana, las niñas y los niños son responsabilidad de todos y de todas, no podemos ser omisos y no podemos dejar pasar situaciones o focos de alerta o de atención”.

-¿Tenemos un tejido social descompuesto?

-Tenemos un tejido social que hace falta articularnos.

–Incendiaron en la escuela a un niño…

-Es reprobable, no tengo palabras para describirlo, y si eso sucede en la mente de un niño o de una niña. ¿Qué entorno tuvo que haber vivido para cometer esa atrocidad? Tenemos que dotarles a los padres, a los alumnos, a los maestros de volver a sembrar estos valores, o habilidades blandas que nos permitan vivir en armonía y convivencia, generar una verdadera cultura de paz; y no va a ser a través de un programa de gobierno, ni a través de un mayor presupuesto, va a ser a través de la suma de muchas voluntades y articulación, que si va liderado por el gobierno y que esta haciendo en la medida de sus atribuciones y posibilidades dar las facilidades para que esto suceda, pero como sociedad tamenbin tenemos que involucrarnos en el dolor ajeno y reaccionar para que no vuelva a suceder algo como lo que sucedió.

-¿Los sucesos están sucediendo y no veo a la autoridad…?

-Y seguirán sucediendo, yo creo que este no es el primero, ni el único caso que va a suceder, acabo de platicar con la secretaria de educación, con USEBEQ, y si en algo coincidimos es que no podemos seguir trabajando de manera aislada y de manera individual, todos están haciendo esfuerzos importantes y contundentes; sin embargo, no son suficientes, y si no unimos la voluntad de todas las autoridades de las organizaciones de la sociedad civil, de los padres de familia, pues no nos vamos a dar abasto para combatir lo que no prevenimos en su momento.