Andrea García revela los motivos por los que no busca a su papá

Agencia México

La actriz y presentadora decidió revelar más detalles de la fracturada relación que mantiene con su padre, el reconocido actor Andrés García, luego de que el artista la señalara porque presuntamente ella dijo que el intérprete le hizo toqueteos indebidos cuando era una niña.

Después de que Andrea García no obtuvo respuesta de su papá tras colocar un video en redes sociales pidiendo que se comunicara con ella, además de negar que en algún momento ella lo acusara de cualquier tipo de abuso, la artista brindó una entrevista para el programa De Primera Mano, y habló de esta situación.

“Desafortunadamente yo no me he podido comunicar con mi papá porque no me contesta el teléfono y, por ejemplo, hay personas que me ponen comentarios en Instagram de ‘bueno, ¿por qué no vas y lo visitas?’, mi papá tiene seguridad armada en su casa, aunque yo vaya y me pare ahí, si el señor no da instrucciones de que me dejen pasar, nadie me deja pasar, estoy totalmente incomunicada, lo único que puedo hacer es insistir y marcarle”, explicó Andrea sobre su decisión de no pararse en casa de su padre sin invitación previa.

De la misma manera, García se dijo preocupada por la salud de su padre. “Según un video que vi, acaba de tener una caída y estaba mal, solo quiero saber cómo está, por eso ‘papá, si estás escuchando este programa, colgando te voy a volver a marcar, por favor, mi amor, contéstame, solo quiero saber cómo estas”.

Al respecto de la relación que mantiene con Margarita Portillo, esposa de su padre, Andrea comentó: “También le he mandado WhatsApp, le voy a volver a mandar WhatsApp, pero tampoco he recibido respuesta y me da mucha pena, pero uno hace lo que uno puede, voy a seguir intentando”.

Asimismo, la conductora de televisión explicó que no tiene una relación muy cercana con Leonardo y Andrés García Jr. “No, mira yo a mis hermanos siempre los he querido, los he apreciado mucho, pero no somos, o sea, ya nunca he ido a un cumpleaños de ellos, ellos nunca han ido a un cumpleaños mío, o sea, no somos tan apegados, entonces no hay esa relación, él se mantiene ocupado, yo también, vivimos en países diferentes y cada quien tiene su propia vida, sus propios problemas, entonces no he tenido oportunidad de hablarle, yo quisiera primero hablar con mi papá”.

Sin embargo, confesó su interés por reunirse con uno de ellos para poder acercarse al hombre que le dio la vida. “Voy a intentar hablarle a Leonardo, que es con el que tengo más comunicación, con el que he estado más en contacto, y a ver si juntos podemos encontrar una solución”.

Finalmente, Andrea aprovechó el programa para enviarle un nuevo mensaje a don Andrés. “Papi si estas escuchando, te amo con todo mi corazón, y quisiera escucharte, quisiera platicar, quisiera que nos abramos desde el corazón y conectar contigo, arreglar las cosas, para poder verte, te voy a marcar, ¡por favor contéstame!”.