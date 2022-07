Gael García expresa su beneplácito tras ganar demanda

Agencia México

El actor Gael García Bernal continúa celebrando el triunfo que obtuvo tras varios años de litigio contra una famosa marca de whisky, luego de que en 2013 decidiera demandarla por uso indebido de su imagen en una campaña publicitaria.

A inicios de este 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del artista y determinó que debían ser indemnizado con un 40 por ciento de las ventas de la famosa bebida que obtuvo la empresa, por lo que ahora el intérprete celebra esta decisión.

“Para los artistas y para cualquier persona que no le hayan pedido permiso una trasnacional para hacer algo con su imagen, para hacer un comercial con su imagen, es terrible. Me siento muy agradecido con el trabajo que han hecho el cuerpo de abogados que se han dedicado a esto también, porque también es un precedente y le va a servir a muchísimas personas, para que no los pisoteen”, dijo el artista en entrevista para el programa Ventaneando.

Asimismo, García Bernal recalcó que tanto los ciudadanos como las empresas deben actuar de la mejor manera y sin abusar de nadie. “Sobre todo eso también, que llegan a haber estas trasnacionales que defienden de alguna manera la legalidad y a la hora de la hora terminan haciendo los peores manejos”.

Por otra parte, el actor celebró que en breve encarnará al Hombre Lobo de la familia Marvel para un especial de Halloween planeado por la plataforma Disney+, pero no quiso decir mucho al respecto. “No puedo hablar de ese proyecto, pero así, ahí está, sí, lo que está anunciado es lo que se sabe”.

Cambiando de tema, Gael mostró su felicidad al recordar el momento en que cantó con el director Guillermo del Toro en el Festival de Cannes una canción ranchera, e incluso no descartó repetir esta experiencia próximamente.

“A futuro seguramente sí, en la borrachera, o no, no sé, pero como dicen no hay que picarle la panza al sapo porque uno canta, entonces sí, ojalá, estaría divertidísimo trabajar con él, me encantaría”, confesó.

Finalmente, y a pesar de ser reservado con su vida personal, el hijo de Patricia Bernal admitió que le ha tocado cumplir con su labor de padre con el bebé que procreó hace menos de un año con su actual pareja Fernanda Aragonés.

“¡Claro!, hay que cambiar pañales, efectivamente, ni modo que se cambien solos”, culminó la entrevista con una gran sonrisa.