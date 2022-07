Arturo Peniche niega estarse divorciando

ARTURO también se pronunció sobre el mal estado de salud que está pasando Andrés García.

Arturo Peniche decidió acabar con todas las especulaciones con respecto a su vida personal, luego de que trascendiera que, tras 38 años de matrimonio, se estaba divorciando de su esposa Gaby Ortiz.

A pesar de que hace pocos días confesó que “cada quien está haciendo su vida por su lado”, en esta ocasión el actor aseguró que no piensa en separarse definitivamente de la madre de sus hijos.

“No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break”, expresó Peniche un poco molesto mientras las preguntas de la prensa se referían a ese tema.

De la misma manera, Arturo destacó que tanto su mujer como él necesitan tiempo por separado para valorarse como pareja. “Ella también merecerse darse (un espacio) después de 40 años de casados, tenemos que retomar, tenemos que refrescarnos y decir todavía puedo”.

Luego de que el famoso anunciara una crisis en su matrimonio en una entrevista para Mara Patricia Castañeda a raíz de la pandemia de coronavirus, tal parece que la pareja continúa esforzándose por recuperar su relación.

Por otra parte, el artista se mostró incrédulo ante la polémica que existe con respecto al ataque que sufrió la actriz Mónica Dossetti a manos de su hermano José, que también es conocido por su trabajo en el medio artístico.

“No es cierto, si alguien ama a su hermana es él. No, él ama a su hermana, claro (conozco) a los dos, con Pepe he trabajado, y Mónica su primera historia la hizo conmigo, conozco a Mónica, sé que estaba muy enferma”, dijo el artista al respecto.

Finalmente, Arturo también se pronunció sobre el mal estado de salud que está pasando Andrés García, y externó su cariño para el primer actor.

“El otro día que lo vi por internet me dio mucha tristeza cuando dijo ‘yo ya no quiero’, pero sí claro que le hablo, lo saludo, le digo papá”, remató.