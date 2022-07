Coco Levy se pronuncia tras comunicado de Videocine

EL TAMBIÉN hermano de Mariana Levy hizo referencia directa sobre las acusaciones en su contra.

Agencia México

Jorge ‘Coco’ Levy empleó su cuenta de Instagram para expresar su punto de vista luego de que la empresa Videocine informara su ceso laboral tras las recientes denuncias de diversas actrices en su contra por abuso sexual.

A pesar de que el hijo de Talina Fernández ya había utilizado el mismo medio para defender su inocencia, en esta ocasión manifestó que luego del tiempo que ha tenido para meditar sobre lo sucedido, sigue sin entender a las personas que lo señalan de propasarse con ellas.

“Quiero dar las gracias por el sinfín de muestras de apoyo que he recibido de mi pareja, familia, amigos y amigas, insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las últimas semanas he tenido tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, he hecho un trabajo de introspección, porque quiero entender, sinceramente ¿qué hice mal? y ¿cómo?”, inició su mensaje.

Posteriormente, el también hermano de Mariana Levy hizo referencia directa sobre las acusaciones en su contra, destacando que a las jóvenes solo les dio referencias de cómo era el medio artístico.

“Escuché como una persona se sintió engañada y abusada porque la invité a una fiesta en la que no se sintió cómoda, una más me ha visitado de manera regular por casi 6 años, y con quien tampoco he tenido ningún contacto físico, dijo que las declaraciones de las demás chicas le habían abierto los ojos y que se sentía frustrada y decepcionada. A ella y a muchas otras, les di consejos de cómo conducirse en la industria, donde la competencia es feroz”, manifestó.

Tras estas declaraciones, ‘Coco’ Levy se disculpó por estos actos. “Nunca pensé que mis palabras sobre verse guapas y explotar su sensualidad podían ofenderlas, seguramente podía haberlo dicho de manera distinta, sin ser ofensivo, me doy cuenta de que mis dichos, pudieron ser considerados como violentos. Con el corazón en la mano les pido una disculpa a todas las mujeres que ofendí e incomodé con mis palabras, no quise ofenderlas, mucho menos vulnerarlas, mi intención era apoyarlas”.

Por último, el productor aseguró que buscará reivindicar su nombre, sobre todo por sus familiares.

“Pienso en mis hijas, quiero que vuelvan a estar orgullosas de su padre, quiero propiciar y fomentar que todo espacio laboral sea seguro y libre de violencia hacia las mujeres, esa será de ahora en adelante mi causa, recuperar el respeto de mis hijas y promover un cambio cultural en favor de la integridad física y mental de las mujeres, hombres, y de manera totalmente incluyente”, finalizó.