Construyen “Portal Web Único” para trámites

Por Tina Hernández

Concentrarán en una sola plataforma los procesos de más de 170 portales estatales y municipales

Fusionarán 170 páginas web estatales y municipales, dio a conocer el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez.

Para realizar cualquier trámite del gobierno estatal o de los 18 municipios, el estado de Querétaro contará con un “Portal Web Único”, plataforma en la que habitará la infraestructura tecnológica que dé salida a los procesos para obtener licencias, permisos, vistos buenos, autorizaciones, aprobaciones, entre otros del Poder Ejecutivo y municipios.

El secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez, compartió que al inicio de la administración estatal 2021-2027 se identificaron 170 portales estatales y de los 18 municipios para hacer algún trámite.

Por se busca fusionar estos portales en una plataforma única, con el fin de ofrecerle a los ciudadanos agilidad en sus trámites gubernamentales.

“Teníamos, al inicio de la administración, alrededor de 170 portales para hacer tramitología ya sea municipales o estatales, estaremos consolidando este año solo una página para todos los trámites, unos de ellos ya contarán con el rediseño y otros con la parte digital”.

La transición no sólo implica la fusión sino la mejora regulatoria y una infraestructura tecnológica que se trabaja por medio de la Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Unidad de Firma Electrónica del Poder Ejecutivo.

Además, el funcionario estatal expresó que la transición hacia la digitalización no es un asunto que se dé por decreto, sino que debe ser gradual, escalonado y paulatino, que además de un periodo de adaptación a la ciudadanía y el reconocimiento de aquellas personas que no cuentan con acceso a internet, dispositivos digitales o que no cuentan con los conocimientos para utilizarlos.

“Podríamos nosotros de repente soltar algunos trámites digitales, pero ello implica que la ciudadanía debe acostumbrarse o también habrá personas que no tienen internet o que no lo sepan utilizar, pero estamos contemplando que haya un periodo de adaptación y transición tecnológica que nos llevará más que como un gobierno, como sociedad como queretanos, un periodo de seis, siete o hasta ocho años, ya que pensar que una amplia mayoría de queretanos no tiene acceso a su firma electrónica que otorga el SAT y que si la quiere sacar también le sufre para acceder a ella, de tal forma que el gobierno del estado está trabajando (…) todos estos componentes que serán liberados en las próximas semanas y meses para que los ciudadanos puedan acceder a sus firmas electrónicas, identidades digitales”.