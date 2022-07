Aislinn Derbez está soltera, confirma su ruptura con Jonathan Kubben

El Universal

Después de hacer pública su separación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez se mantuvo soltera durante más de año y medio, hasta que a través de las páginas de la edición de enero de Quién nos reveló su nueva historia de amor. El hombre que se ganó el corazón de la actriz es nada menos que Jonathan Kubben, un creador de contenido, celebridad de internet y conferencista, nacido en Bélgica y con ascendencia mexicana.

Aunque era la primera ocasión que la hija de Eugenio Derbez hablaba abiertamente de su romance y presentó oficialmente a Kubben, confesó que su historia no es reciente: “Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento”.

Aislinn aceptó que esta relación llegó en el momento ideal y que ha significado para los dos un constante aprendizaje, ya que ambos han logrado una conexión muy fuerte. “Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, dijo convencida la protagonista de la serie de Netflix La casa de las flores, pero también está segura de que ella le aporta todo lo que Jonathan necesita.

A lo largo de los meses, la pareja disfrutó de vacaciones y aventuras por el mundo. La escapada más reciente en donde se les vio juntos fue su viaje a Arabia Saudita en mayo de 2022. No obstante, en las últimas semanas Jonathan no había tenido presencia en las historias de Instagram de Aislinn, por lo que comenzaron a circular rumores que aseguraban que la pareja había terminado su relación.

Y para despejar toda duda al respecto, fue la misma protagonista de la película A la mala quien utilizó sus redes sociales para hablar del tema y poner fin a los rumores sobre su relación amorosa.

A través de una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la intérprete se sinceró con sus seguidores pues respondió a la pregunta: “¿Tienes pareja?”, gracias a su respuesta Aislinn confirmó lo que desde hace unas semanas era un rumor, su rompimiento con Jonathan Kubben.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, reconectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, escribió sobre una foto en la que aparece rodeada de amigos, entre ellos la también actriz Esmeralda Pimentel.

Tras expresar que se siente “plena y feliz soltera”, Derbez decidió sincerarse un poco más sobre cómo realmente se siente en este preciso momento de su vida y dejó entrever que tiene mejores días que otros. “Con altos y bajos muy fuertes, a veces miedos, a veces angustias, a veces inseguridades pero en el fondo, fondo, así como en esta foto, amo mucho mi vida”.

Durante el viaje a Arabia Saudita, Aislinn Derbez compartió múltiples videos y fotos con Jonathan Kubben en sus historias de Instagram, pero en ninguna dio detalles sobre si seguían juntos como novios o como amigos.

Sin embargo, Jonathan sí publicó una foto con Aislinn que acompañó con una reflexión sobre los amigos y mejores amigos, la cual provocó que muchos seguidores cuestionaran si ya no eran novios. “Los buenos amigos te ayudan a levantarte cuando te caes. Los mejores amigos se ríen y te hacen tropezar de nuevo. ¡Gracias por este increíble viaje!”, posteó el influencer.