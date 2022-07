Brooklyn Beckham pierde contrato millonario

El Universal

Todo parece indicar que, en el caso de Brooklyn Beckham , el apellido no es suficiente para asegurar el éxito, ya que se dio a conocer que la firma de moda Superdry terminó de manera anticipada un contrato que tenía con el hijo mayor de David y Victoria Beckham, por más de un millón de dólares, a tan sólo ocho meses de presentarlo como embajador de marca en un mega evento realizado en el flagship store de la firma en Londres, en noviembre de 2021.

A través de este contrato, que originalmente duraría un año, Brooklyn modeló distintas prendas de Superdry y realizó publicaciones de tipo promocional en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 14 millones de seguidores. Sin embargo, esto generó que el aspirante a chef y fotógrafo recibiera críticas por lo que muchos usuarios de la red social consideraban un aparente conflicto entre la marca de ropa y otros de sus intereses profesionales.

Durante la presentación de Brooklyn Beckham como embajador de la firma en noviembre pasado, Julian Dunkerton, quien es el director de Superdry, aseguró que: “Tener el respaldo de Brooklyn es un testimonio de lo que estamos haciendo como marca”, y añadió que: “como empresa, queremos lograr un cambio positivo para las generaciones presentes y futuras, una generación a la que Brooklyn le está hablando”, según dio a conocer el Daily Mail.

Sin embargo, luego de que el hijo de David Beckham realizó una publicación en su cuenta de Instagram para promover unos “tenis veganos” de Superdry, fue duramente criticado por usuarios que resaltaron el hecho de que se trata de un “chef carnívoro”, quien ha sido filmado y ha publicado videos en los que cocina carne.

Un hecho contradictorio para los grupos de activistas pro derechos de los animales, como Peta, que descalifican estas actitudes y repudian a las figuras que se cuelgan de campañas o productos en favor de los animales, pero no son consecuentes con sus actos al ser consumidores de carne y otros productos de origen animal.

The Mirror abundó sobre las declaraciones de un vocero de la firma de moda, quien puntualizó que el contrato que tenían con Brooklyn Beckham, quien actualmente tiene 23 años, llegó a su fin, a ocho meses de haber sido anunciado.

“Superdry trabaja con una variedad de embajadores de la marca y disfrutó trabajar con Brooklyn durante el lanzamiento de nuestra nueva tienda insignia de Oxford Street y durante nuestra campaña Otoño/Invierno 2021. Siempre revisamos a los embajadores que aparecen en nuestras campañas y decidimos trabajar con una gama diferente de talentos para Primavera/Verano 22”, detalló.

Este abrupto “despido” que enfrenta Brooklyn Beckham es señalado por el medio británico como otro fracaso profesional del primogénito del ex capitán de la Selección inglesa de futbol y la ex Spice Girl, quien ha buscado destacar en distintos ámbitos pero, hasta ahora, no ha conseguido sobresalir en ninguno.

Después de intentar inicialmente seguir los pasos de David Beckham como futbolista profesional, Brooklyn comenzó sus estudios de fotografía en la Parsons School of Design de Nueva York, pero se dio de baja después de un año.