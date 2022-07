Daniela Spanic asegura que está viviendo un infierno

El Universal

Daniela Spanic, hermana gemela de Gaby Spanic, reapareció en la pantalla chica, pues recordemos que tuvo que alejarse del medio artístico luego de tener varios problemas de salud que incluso la hicieron caer en coma y quedar al borde de la muerte.

Ahora la venezolana dio una desgarradora entrevista para Venga la Alegría Fin de Semana en donde confesó que está viviendo un infierno ya que se encuentra en proceso de divorcio del padre de su hija, con quien se casó en el 2007, Ademar Nahun.

“Ahora estoy pasando por otra cosa más difícil. Eso del derrame no es nada para lo que estoy pasando en estos momentos. Desde hace 7 años pasó por cosas difíciles. No me gustaría nombrar (a su expareja) porque sería darle mucha importancia y no se lo merece. He llorado mucho, me he sentido mal”, mencionó.

Agregó: “Acostada en la cama sin querer levantarme, solamente Dios sabe lo que pasamos todos nosotros porque nos equivocamos. Nos casamos con la persona no indicada, pero la mentira no la soporto, eso es lo que tengo que transmitir”.

Además, contó que sufre violencia de parte de su expareja y es que supuestamente el hombre la acosa y la intimida, afirmando que se mete a su casa sin permiso y le rompe los cuadros que hace, pues en su tiempo libre pinta. Sin embargo, afirmó que ella seguirá adelante por su hija.

“Así me reviente mis cuadros, así me hagan todo, ahí estoy yo. A mí nadie va a poder hacer contra mí, aunque me destruyan todo, voy a seguir y voy a seguir”, mencionó.

“Ahora sé la clase de persona con solamente verlo a los ojos… no voy a dejar la puerta abierta a una persona que no merece estar aquí, por mi hija que es lo que más adoro en mi vida voy a salir adelante, eso lo juro por Dios, que la justicia divina está allá arriba”, reveló.

A pesar de que con su expareja no logró entenderse, Daniela confesó que no pierde la fe de encontrar alguien que la ame y sea leal: “Quiero conocer a un hombre que sea bueno de corazón, que sea sincero, real y lo que más quiero, que sea de corazón de verdad”.

Por otra parte, la actriz está muy preocupada porque están obligando a que su hija trabaje, reiterando que no tiene fe en la justicia: “Que lo pongan a vender en una tienda o en la calle eso es explotación infantil y además apoyada por una psicóloga. No se vale y quiero que quede bien claro, sobre todo, que en estos momentos no nombro, pero si sigue así, sí lo voy a nombrar. La justicia en este país no vale”.