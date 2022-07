Diego Boneta es fuertemente criticado por ¿no saber cantar?

(EL UNIVERSAL).- En los inicio de su carrera, Diego Boneta debutó como cantante, primero en el concurso infantil “Código Fama” y después con el disco homónimo, “Diego”. El destino lo llevó a la actuación; sin embargo sus cualidades vocales le trajeron el papel más importante de su carrera, el de Luis Miguel en la serie biográfica del cantante.

Boneta fue sumamente aplaudido por las interpretaciones que hizo de las canciones más icónicas del llamado “Sol de México”, sin embargo, ahora es justo su voz lo que lo ha convertido en tendencia en redes y le ha valido cientos de críticas por parte de los usuarios.

El novio de Renata Notni, fue captado este fin de semana mientras se divertía con un grupo de amigos en lo que parece ser un bar y aprovechó la ocasión para deleitar a todos con algunos temas, primero interpretó “Por debajo de la mesa”, de Luismi, y después, al calor de las copas decidió cantar “My way”, de Frank Sinatra.

Aunque cualquiera hubiera dicho que sonaría como los mismísimos ángeles, un video que ya circula en las redes sociales demuestra que no fue la mejor actuación de Diego, pues desafinó en varias notas y, según los internautas, “cantó horrible”.

En las imágenes se puede ver al joven de 31 años, entre un mar de fans y cantando acompañado de la música de un piano, mientras sostiene con una mano el micrófono y en la otra lo que parece ser su bebida.

Boneta ha sido duramente criticado por este pequeño show en vivo, incluso varios usuarios han llegado a pensar que las magistrales canciones que se oyen en la serie son producto de la tecnología y los ingenieros de audio: “Como cuando te das cuenta que Luis Miguel canta horrible”, “La diferencia entre un grande y un cantante pedorro”, “Ahí no hay autotune”, “Qué oso Diego, perdiste el estilo”, “Aquí es cuando se nota el gran trabajo que hacen los ingenieros de sonido”, son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero también hubo quienes salieron en defensa del actor, y aseguraron que él solo se estaba divirtiendo y que es lógico que, con algunos traguitos de más, no luciera su voz: “Igual y óolo estaba pedo, ese wey canta cañón”, “Es que uno borracho pues ya no canta igual y la actitud la traía”, “No lo critico porque perfectamente podría ser yo en un karaoke”, “Déjenlo vivir, ahí se estaba divirtiendo”, “Estaba borracho, ¿qué quieren a un tenor?”, agregaron.