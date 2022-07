JLo y Ben Affleck

Demuestran que las segundas partes sí son buenas

(EL UNIVERSAL).- Esta tarde Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al mundo entero al revelar que unieron su vida en matrimonio, en una ceremonia privada y secreta que se llevó a cabo el día de ayer en Las Vegas, en Estados Unidos.

Hasta el momento se desconocen los detalles de la boda; sin embargo, la propia cantante compartió algunas imágenes del día más feliz de su vida, en las que aparece con una enorme sonrisa, luciendo un sencillo vestido blanco y abrazada del amor de su vida.

La pareja conocida como “Bennifer” tuvo que esperar 18 años para poder caminar juntos al altar, ya que, recordemos que la primera vez que estuvieron juntos fue en a inicios de la década de los 2000; sin embargo, terminaron su relación abruptamente aunque ya tenían planes de boda.

Un amor de película

JLo y Affleck se conocieron en 2002, cuando ambos protagonizaron la cinta “Gigli”, aunque ese entonces Lopez estaba casada con Cris Judd la atracción con su coprotagonista fue innegable, tanto que meses más tarde anunció su divorcio y comenzó una relación con el galán de Hollywood.

El noviazgo acaparó rápidamente los reflectores y llegaron a convertirse en una de las parejas más mediáticas de la industria, no era raro verlos juntos en todo tipo de eventos presumiendo lo enamorados que estaban.

El compromiso y la boda que nunca llegó

Con la prensa siguiendo cada uno de sus pasos, en 2003, tan sólo un año después de haber iniciado su romance, Affleck sorprendió a su amada y le propuso matrimonio entregándole un enorme anillo de compromiso de 6.1 kilates y con un diamante rosado en el centro. Según la revista “Variety” la joya estaba valuada en 2 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las más caras de la historia.

La boda estaba planeada para septiembre de ese mismo año y se esperaba que fuera una de las más grandes, llena de lujo y con distinguidos invitados tanto de la música como del cine; pero ésta jamás se realizó.

Faltando tan solo cuatro días para el enlace, la pareja emitió un comunicado para anunciar que pospondrían sus planes, no se sentían cómodos con la atención que había generado su compromiso, incluso, detallaron que su relación corría peligro por la manera en la que la prensa hablaba de ellos.

En el escrito también explicaron que seguirían juntos; pero en 2004, a los pocos meses de la cancelación de su boda y sin dar más detalles, dieron por terminada su relación.

Toman caminos por separado y se casan con otras personas

Tras la ruptura, ambos se refugiaron en el trabajo, sus amigos, familia y todo lo que pudieron para superar el fracaso; Lopez pasó mucho tiempo cerca de Marc Anthony a tal grado que, cinco meses después de su ruptura con Affleck, se casó con el salsero y procrearon a dos hijos.

Parecía que López había encontrado el amor y la estabilidad, pero en 2011, después de varias especulaciones anunció el fin de su matrimonio y se separó del cantante.

El protagonista de “Pearl Harbor” también rehízo su vida y tras el matrimonio de su ex, comenzó a salir con la actriz Jennifer Garner, con quien había compartido créditos en la cinta “Daredevil”. Para junio del 2005 contrajeron nupcias en una ceremonia privada y en diciembre de ese mismo año dieron la bienvenida a su primer hija, Violet. Sus hijos Seraphina y Samuel completaron la familia en 2009 y 2012 respectivamente.

La vida de Affleck tampoco fue del todo feliz, a pesar de tener una linda familia y una carrera prometedora cayó en el alcoholismo, según sus propias declaraciones porque se sentía prisionero de su propio matrimonio; así que en 2015 se separó de Garner y para el 2018 oficializaron el divorcio.

El destino los une 18 años después

Tras sus respectivos fracasos matrimoniales se involucraron con nuevas parejas, Jennifer inició una relación con el exbeisbolista Alex Rodríguez, incluso llegaron a vivir juntos y hasta se comprometieron, pero tampoco funcionó.

Por su parte, Ben mantuvo una relación con la cubana Ana de Armas, parecía que todo era miel sobre hojuelas, pero la diferencia de edades terminó por estropear la relación.

Libres y solteros, “Bennifer” se reencontró en mayo del 2021, cuando fueron captados en Montana durante una escapada romántica, según la prensa internacional, tras la ruptura con Rodríguez volvieron a tener contacto y revivieron sus sentimientos. Las especulaciones sobre su regreso fueron muy fuertes, sobre todo porque fueron vistos varias veces más, pero no fue hasta julio de ese mismo año, cuando confirmaron que habían regresado.

El final feliz

El amor entre ellos volvió más fuerte que nunca, ambos se veían felices, sonreían todo el tiempo y trabajaron para que sus respectivas familias pudieran convivir, era obvio que buscaban una vida juntos.

Esta vez ninguno quiso esperar, y en abril del 2022 la protagonista de “Selena” anunció que se casaba, pues por segunda ocasión Affleck le había pedido matrimonio. Igual que la vez anterior el anillo era espectacular, muy similar al primero, solo que ahora con un enorme diamante verde al centro.

A diferencia de su primer compromiso, todo lo mantuvieron en completo hermetismo, decidieron no compartir detalles con nadie para evitar que su día especial fuera nuevamente arruinado. La tan ansiada boda llegó 18 años después, ya que la propia Lopez reveló que este fin de semana, por fin unió su vida al hombre que ha amado desde el instante en el que lo conoció.