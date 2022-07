Victoria Beckham debuta en TikTok

El Universal

Victoria Beckham debutó de forma triunfal en TikTok, demostrando en su primer video para la plataforma que poco le importan las críticas acerca de su diminuta y ya famosa cena de pescado con verduras al vapor.

La diseñadora de modas, que según su esposo, el ex futbolista David Beckham, ha comido lo mismo durante 25 años, aparece en el clip sentada frente a una mesa con un gran mantel blanco, antes de que un mesero lo levantara para revelar la famosa cena de la Spice Girl.

Además, la estrella compartió otro video de los detalles de su sesión de fotos para la revista Vogue Australia, así como un TikTok explicando su rutina de maquillaje para conseguir un look natural.

La controversia sobre la diminuta cena de Victoria comenzó recientemente cuando su esposo David, de 47 años, reveló que, aunque le encanta la comida y “se emociona pensando en ella”, por desgracia, lleva 25 años comiendo lo mismo.

En una plática sobre sus propias comidas favoritas en el podcast River Che Table 4, el futbolista dijo: “Me emociono bastante con la comida y el vino, cuando estoy comiendo algo delicioso quiero que todo el mundo lo pruebe. Desgraciadamente, estoy casado con una persona que ha comido lo mismo durante los últimos 25 años. Desde que la conocí, sólo come pescado a la plancha y verduras al vapor y rara vez se desvía de eso”.

Tras los comentarios de David sobre su dieta, Victoria declaró a Vogue: “¡Tratando de hacerme parecer aburrida! No. Lo que quiso decir es que nunca ha conocido a nadie que sea más disciplinado con su forma de comer. Como mucha grasa saludable: pescado, aguacate, frutos secos, ese tipo de cosas. Bebo alcohol, a menos que tenga una razón para no hacerlo. Me desintoxico de cualquier cosa durante tres o seis meses en los que no bebo. Soy bastante extremista en todo lo que hago, ya sea comer o hacer ejercicio o beber o no beber”.

El miércoles, la cantante expresó su deseo de unirse a la plataforma, pidiendo a sus fans que votaran en un Instagram Story si debería unirse.

Sus hijos, Romeo, de 19 años, y Cruz, de 17, intentaron animarla escribiendo: “Ya era hora, mamá”.

Pero estos no son los primeros contenidos de Victoria para la plataforma del momento. Anteriormente hizo una interpretación de la icónica rutina de baile, Spice Up Your Life, en la cuenta de Romeo.

El pasado mes de enero, la artista demostró que también conoce todas las tendencias de baile más actuales, ya que grabó con su hija Harper, de 11 años, un baile con la melodía del éxito de Becky G de 2014, Shower.

Y en diciembre de 2020, publicó un video en el que hacía otro baile viral con Harper con la rutina, Baby Come Give Me Something.