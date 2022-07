Will Smith se arrepiente tras incidente en el Oscar: Kevin Hart

(EL UNIVERSAL).- Aunque han pasado casi cuatro meses desde del desafortunado incidente que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la entrega de los premios Oscar, la escena sigue muy presente en la memoria de todos los televidentes; sobre todo porque, a pesar de las disculpas que ha ofrecido en varias ocasiones, Will Smith se aisló del mundo y se ha mantenido fuera del ojo público desde entonces.

Si bien, este acto ocurrió por un intento de defender a su esposa de las bromas que Rock hizo sobre su alopecia, muchos internautas, actores y hasta la misma Academia cinematográfica de Hollywood condenaron las acciones del actor y lo vetaron por 10 años de toda actividad relacionada con la institución.

Sin embargo, parece que el protagonista de “Soy Leyenda” ha tenido tiempo de meditar, pues de acuerdo con su amigo, Kevin Hart, está completamente arrepentido de ese evento.

“Will se arrepiente por esto, ya sabes, se encuentra mucho mejor ahora y desde luego mucho mejor de lo que estaba antes”, dijo el histrión al programa Entretainment Tonight, durante la alfombra roja de la cinta “DC League of Super-Pets”, en la que presta su voz.

Hart también explicó que no podría ponerse del lado de nadie, ni juzgar lo que hicieron, pues tanto Smith como Rock son sus amigos; incluso, pidió al público olvidar este bochornoso momento.

“Yo todavía lo quiero mucho [a Will], también quiero a Chris, y no se puede juzgar a una persona por una sola cosa. La vida sigue y las personas crecen, denle la oportunidad a él de hacerlo”, agregó.

Por último, Kevin expresó su deseo de que ambos puedan llegar a hablar al respecto para que puedan continuar haciendo lo que mejor saben hacer, entregarle su talento al cine: “Lo único que espero es que los dos encuentren una forma de conciliar respecto a eso y que puedan seguir adelante. Somos humanos y cometemos errores. Esto no va de hablar del pasado, va sobre comprender el presente y hacer lo mejor para seguir adelante”, finalizó.