Eduardo Verástegui habla de su vida en castidad

Agencia México

Eduardo Verástegui confesó su deseo de tener pareja y formar una familia, luego de explicar que tuvo un fallido romance con una chica hace poco tiempo, además de llevar más de 17 años practicando la abstinencia sexual.

Durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación, el artista fue cuestionado por su idea de mantenerse en celibato hasta encontrar a la mujer ideal, por lo que al escuchar la palabra que hace referencia a su vida personal, Eduardo comentó: “Sí, en castidad, la castidad es una virtud”.

Posteriormente, una reportera hizo referencia al video donde fue captado con una mujer, por lo que Verastegui explicó: “con ella me quería casar, pero vivía en Rusia y yo en México y la distancia hace que las cosas se enfríen y después ella quería que yo me fuera a Rusia y yo ‘muévete a México’, y ahí empezó el tema donde se enfrió”.

Al respecto de lo que busca en una mujer para unir su vida a la de ella, el exintegrante del grupo Kairo detalló: “Yo creo que te enamoras y te enamoras, lo que sí es ideal para mí es el tema de los valores, tener valores, los mismos ideales, los mismos principios, porque eso es lo que hace que la relación crezca”.

Conjuntamente, Lalo externó su deseo de convertirse en padre. “Claro, diario le pido a Dios, sueño, por lo menos unas 20 veces he soñado con mi hijo aquí viéndolo (entre mis brazos) y me levanto y empiezo a llorar. Sueño con mis hijos todos los días”.

Finalmente, el también productor fue cuestionado por la situación que enfrenta Ricky Martin luego de que su sobrino lo denunciara de supuesta violencia doméstica e incesto.

“No he visto las noticias, he estado bien ocupado con el tema de la gira y no he visto nada. No, no (he tenido comunicación con Ricky), de verdad”, expresó antes de retirarse del lugar al que acudió en Monterrey para erradicar la trata de menores.