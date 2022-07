Irina Baeva habla de las supersticiones para el día de su boda

Agencia México

La actriz Irina Baeva sigue preparando cada uno de los detalles para su boda con Gabriel Soto, por lo que durante su más reciente encuentro con la prensa reveló si cree en algunas de las supersticiones que se practican en México.

Al ser cuestionada sobre si el actor ya pudo ver los vestidos que la rusa usará en ese día tan especial o si no se los ha mostrado por la creencia de que esta acción podría traerles mala suerte, Baeva explicó:

“Más que superstición, creo que para mí el momento más bonito, y yo creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, es cuando sale la novia y el novio la ve, como que el efecto sorpresa, porque no se imagina realmente, no sé si tiene como alguna idea, nunca le he preguntado […] pero creo que es el momento más bonito para mí, y por eso obviamente no le he compartido nada, solo sabe que son dos y que son divinos y que me encantaron”.

A su vez, Irina confesó la forma en que eligió a su madrina de honor para el día en que una su vida a la de Soto, y a pesar de que varias artistas levantaron la mano para ocupar el puesto, la actriz explicó que solo su hermana tendrá esa distinción.

“Yo solo voy a tener una como dama de honor, justamente porque tengo como muchas amigas a las que amo con todo mi corazón, y sería mi hermana, yo fui la madrina de la boda de mi hermana, y ya les dije a mis amigas ‘oigan, para que nadie se sienta solo voy a tener una dama de honor, va a ser mi hermana’”, detalló.

Por otra parte, Baeva manifestó su deseo de volver a realizar su ciclo de conferencias de empoderamiento femenino e incluso llevar esta idea a otro nivel de ayuda.

“Me encantaría, fue justo el momento, mal timing (momento) que empezó la pandemia, porque teníamos varias conferencias ya programadas, es un proyecto que me emociona mucho, nada más que me gustaría que evolucione un poco y no solamente se quede como en lo que es, de hecho, la idea original era convertirlo en una fundación para apoyar a las mujeres, para que las mujeres se pudieran superar”, expresó.

Finalmente, la actriz recordó que esta actividad le ayudó mucho cuando se encontraba bajo la mira pública por haber iniciado su romance con Gabriel Soto.

“Para mi es algo muy importante, es justamente agarrar como el tema del amor, creo que el tema de prejuicios en contra de las mujeres a lo largo de la historia es un tema que seguimos sufriendo hasta el día de hoy, vean lo que sucedió en Estados Unidos con el tema de los abortos, entonces hay tantas cosas donde puedes hablar de la violencia de género, sobre los prejuicios, pero a mi me gusta abordarlo desde el tema del amor”, remató.