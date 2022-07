Lady Gaga arranca su nueva

El Universal

Lady Gaga confesó meses atrás que padece fibromialgia y que, en consecuencia, su labor profesional se ha complicado a consecuencia de los fuertes dolores y del cansancio que le provoca esta condición.

Lady Gaga confesó meses atrás que padece fibromialgia y que, en consecuencia, su labor profesional se ha complicado a consecuencia de los fuertes dolores y del cansancio que le provoca esta condición.

Y es que la intérprete reconoció que, gracias a sus tratamientos, ahora prácticamente no siente dolor cuando se sube al escenario.

“Les quiero dar las gracias por permanecer a mi lado y quererme durante las diferentes etapas de mi carrera artística. Me siento más a gusto que nunca y hacía años que no me encontraba tan libre de dolores”, anunció con visible entusiasmo a través de un video para sus seguidores.

La cantante se presentará en las principales ciudades de Europa hasta principios de agosto, cuando comenzará el tramo norteamericano de su gira.

Para Stefani Germanotta, el verdadero nombre de la diva italoamericana, poder explotar su talento como vocalista y bailarina sin esa pesada carga del sufrimiento y contar con energía y vitalidad está siendo una “experiencia realmente sanadora”.

Para Stefani Germanotta, el verdadero nombre de la diva italoamericana, poder explotar su talento como vocalista y bailarina sin esa pesada carga del sufrimiento y contar con energía y vitalidad está siendo una “experiencia realmente sanadora”.

La gira musical inició ayer 17 de julio de 2022 en Düsseldorf, Alemania, por lo que rápidamente sus fans comenzaron a inundar las redes sociales mostrando su emoción y euforia de por fin ver el show en vivo luego de que se había pospuesto dos veces a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.