Simplifica y agiliza el proceso de reclutamiento de personal con un software especializado

El reclutamiento de personal es una de las tareas fundamentales de una empresa y quizá la más importante, pues de este proceso va a depender el que la compañía funcione bien y sea rentable.

Una de las tareas de RRHH es reclutar a las mejores personas para cada puesto, algo a lo que puede ayudar un software especializado, ya que hará que la toma de decisiones se lleve a cabo con toda la información posible.

Se puede crear un portal del empleado

Con un Software de recursos humanos es posible crear un portal del empleado de una manera sencilla, en el cual se expondrá qué es lo que busca la empresa, cuáles son los perfiles demandados en ese momento y que también se puedan recoger los currículums.

Es posible que en ese instante nos lleguen candidaturas que no nos interesan porque las vacantes ya están cubiertas, pero así se podrá generar una base de datos que será muy útil cuando haya que cubrir uno o varios puestos.

De esta manera, estos programas facilitan mucho la labor de los departamentos de RRHH, agilizando la contratación de trabajadores cuando la empresa los necesita.

Mantiene a los candidatos informados de cómo va el proceso

A la hora de buscar empleados, la imagen de la compañía es importante, y en este aspecto no hay nada peor que no informarlos sobre si han sido rechazados, si siguen adelante, etc.

Esto nos puede causar un problema, más ahora con las redes sociales, pues algunos comentarios sobre el procedimiento es posible que se hagan virales, lo que generará problemas a la hora de encontrar empleados.

Así, un programa especializado puede informar a los candidatos en todo momento, de forma que si son rechazados se les comunica enseguida, algo que suelen agradecer, pues así se centran en seguir con su búsqueda de empleo.

Gestión centralizada

Cuando se selecciona a los candidatos, lo normal es que intervengan varias personas con el fin de decidir cuál es el adecuado, lo que siempre conlleva intercambio de datos entre los responsables de RRHH y los managers.

Esto produce información y documentación que no puede estar desperdigada por ahí y que conviene que esté en un mismo sitio, tanto por comodidad como por la seguridad de los datos, que es fundamental si no queremos tener problemas legales.

En un único espacio se podrá ver la información y los comentarios de los responsables de la empresa, las pruebas técnicas que se han hecho, los currículums, si hay cartas de recomendación, candidatos añadidos, los que se han descartado, qué entrevistas hay pendientes, etc.

Todo ello con un enorme ahorro de tiempo para los encargados del área gracias a esta centralización y a la automatización de procesos, puesto que el software es el que gestiona las tareas repetitivas y más pesadas.

Reclutar personal es algo imprescindible en las empresas, una tarea que no se puede hacer de cualquier manera y para la cual ya existe software disponible que ayuda mucho, automatizando al máximo esta labor y haciéndola lo más transparente posible para los candidatos.