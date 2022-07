Agresor de Mónica Dossetti vive fuerte crisis económica

Agencia México

El hermano de Mónica Dossetti reveló los motivos que lo llevaron a agredir a la exactriz al punto de intentar estrangularla, acción que en este momento lo tiene en la mira de las autoridades y señalado por la opinión pública.

En entrevista para el programa Ventaneando, José Dossetti fue cuestionado sobre si pensó en arrebatarle la vida a su hermana, a lo que inmediatamente respondió:

“No, pasó por mi mente quitármela yo todo el tiempo, y no por esto, desde antes, por eso estoy en tratamiento, porque no me va bien, ya. Tengo días muy malos en general, y ese día estaba saturado de problemas de todo tipo, tengo gastos por todos lados, tengo hijos, tengo cosas que atender, pago renta, tengo poco trabajo”.

Asimismo, destacó: “A las dos horas le pedí perdón y lloramos como niños, somos hermanos, nos queremos desde chiquitos, trabajamos juntos en televisión tantas veces. Estaba hundido, le pedí perdón”.

Posteriormente y casi al borde del llanto, el productor de televisión confesó el mal estado en el que se encuentra. “He ido a terapia y me ha ayudado a mantenerme porque la vida es sórdida y jodida, entonces cuando uno despierta nada más para pagar cuentas, pues…”, dijo casi al borde del llanto.

Acto seguido, José aseguró que él mismo intentó entregarse a las autoridades cuando sucedió el incidente con Mónica. “Estoy en el video, soy yo el que habla y dice, solo habría que preguntar qué es lo que lleva a una persona a hacer eso, ¿qué te lleva a hacer eso cuando quieres tanto a alguien?, cuando tu principio fue ayudar. Yo busqué ayuda en el mismo día, quise ver primero quién se quedaba con mi hermana entre los familiares, porque me voy a ir a denunciar yo solo”.

Acto seguido, Dossetti manifestó que ha pensado en que la prisión no sería tan mal lugar para él. “Tengo ya tantas deudas y tan mala economía, que decía a manera de broma, así, aunque sea me pagan el psicólogo y me sale gratis, me dan de cenar y cama para dormir, porque ahora que me salí de mi casa pues me quedó a dormir en un sofá en la oficina donde trabajo, que es la dirección que di y donde estoy porque me quedé sin mi lugar”.

Finalmente, el productor envió un fuerte mensaje a las personas que ahora buscan ayudar a su hermana. “Nadie nunca levantó el teléfono para mandarle a mi hermana servicios médicos o una caja de pañales porque los necesita, pero pasó el peor día de mi vida ahora sí”.