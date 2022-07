Andrea García se reconcilia con su padre

El Universal

Hace una semana, Andrea García le envió un mensaje en video a su papá donde le pedía que le contestara las llamadas a fin de conocer su estado de salud. Su petición se cumplió, pues reveló que ya tuvo contacto con su padre.

La reconciliación se dio gracias a una llamada telefónica y a través de una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ confesó que se siente muy agradecida con Dios por volver a reencontrarse con el galán de galanes.

“Muy agradecida muy contenta con ustedes porque finalmente como puse en mis redes sociales el amor siempre triunfa tuve la oportunidad de hablar con él y fue una reconciliación bellísima llena de mucho amor y de mucha luz”, dijo la también actriz.

Además, confesó que la reconciliación también será personalmente ya que la famosa tiene algún tiempo de no ver a su progenitor: “Así es corazón quedamos en vernos personalmente antes de todo quiero agradecerle a Margarita que ha cuidado y sigue cuidado a mi papá de hecho hoy le mandé un mensajito un WhatsApp y me contestó que estaban ocupaditos, pero que después nos comunicamos para cuadrar las cosas”, contó.

“Mi papi donde vive, pues es todavía a dos horas de Acapulco entonces bueno hay que organizar la logística, pero lo importante es que ya nos vamos a ver con el favor de Dios”, mencionó.

Finalmente, Andrea confesó que en la vida no vale la pena tener rencor y por eso ahora buscó al actor para volver a tener la misma relación que tuvo con su padre hace años atrás.

“La vida no vale la pena guardar ningún tipo de emoción que sea ni de tristeza, ni de duda, ni de resentimiento porque el amor siempre está ahí la mayoría de las veces son malos entendidos. Entonces como tú lo has dicho hay que dejar lo que pesa hay dejarlo atrás y avanzar con verdad y con amor que todo sale adelante y la recompensa es 100% valiosa”, dijo.

Respecto a su hermano Leonardo esto comentó: “Siempre ha habido un cariño muy bonito entre Leonardo y yo… me imagino que es la sangre no, es algo que lo sientes y si efectivamente hubo un tiempo divino mi hermano que yo y mi hija estuvimos quedándonos con él como seis meses más o menos y pues obviamente me encantaría verlo, pero sabes qué le voy hablar”.