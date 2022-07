Belinda habla de su reinvención como artista este 2022

El Universal

Belinda se convirtió en una de las artistas juveniles más relevantes debido a que desde muy pequeña estuvo frente a los reflectores; sin embargo, después una época en la que decidió llevar su carrera con más calma, vuelve a retomar con fuerza el mundo del entretenimiento y habla de su reinvención artística que la llevó a mudarse a España este 2022.

La actriz se encuentra con una agenda llena por las grabaciones de la segunda temporada de ‘Bienvenidos a Edén’, serie original de Netflix, la producción de nueva música y la promoción de sus más recientes sencillos ‘Las 12’ junto a Ana Mena y ‘Si tú me llamas’ con Omar Montes.

Y tras desatar euforia en el continente europeo, “Beli” expresó su alegría por el éxito que mantiene, por sus colaboraciones recientes y el avance que ha tenido la industria musical en torno a las mujeres: “Es un gran avance, porque antes solo podías colaborar con otros hombres. Era impensable que una canción de amor pudieran interpretarla dos mujeres”, contó para un medio español.

Pero a pesar de ello, para Belinda Peregrín todavía hay que cambiar algunos pensamientos: “A pesar de levantar la voz nada cambia. ¿Por qué se aplaude cuando un hombre hace playback y baila, pero a una mujer se le critica? ¿Por qué un hombre se puede quitar la camiseta, pero si una mujer va sexy se le insulta? ¡Por qué si una mujer tiene dos novios en seis meses es fácil y si un hombre va con siete es el p* amo?”, cuestionó.

La cantante también habló de su llegada a España y aunque consideró que es una gran etapa en su carrera, en su vida personal este cambio le removió varios sentimientos: “Las raíces siempre llaman en algún momento de la vida. Para mí está siendo como regresar a la infancia, noto que forma parte de mi ADN”.

Incluso, mencionó que esta reinvención ha sido un proceso muy fuerte porque no ha superado el fallecimiento de su abuela, Juana Moreno de la Plaza, debido a que recibió la dura noticia tres días después de haber aterrizado en Madrid para iniciar el rodaje de ‘Bienvenidos a Edén’: “Es la mujer que más he querido en mi vida. Mi mamá tuvo depresión posparto cuando yo nací, lo pasó muy mal durante un tiempo, así que ella me crío… Tengo el dolor tan presente que no puedo ni acercarme a su barrio. No he superado el duelo, estoy negada”, confesó.

Luego de esas declaraciones, Belinda afirmó que extraña México, donde comenzó su vida a los escenarios con ocho años, a los 10 debutó en las telenovelas y a partir de los 14 comenzó a posicionarse en los primeros lugares de las listas de popularidad con su música: “Creces muy rápido, aunque en el fondo sigues siendo una niña. No era consciente de que tenía la responsabilidad de entretener a millones de personas, solo trataba de dar lo mejor de mí”.

Sobre las personas que la rodean, las relaciones amorosas y la amistad, Peregrín dijo: “No puedo afirmar que me quieran de verdad, creo que las puedo contar con los dedos de una mano… A veces a quién más me he entregado más me ha apuñalado luego. Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”.

Finalmente, Belinda afirmó que durante mucho tiempo se ha sentido muy enojada con el ataque mediático que ha recibido en el país: “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”, concluyó.