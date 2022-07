Vinculan a proceso a 8 exfuncionarios por el colapso de la Línea 12 del Metro

Todos enfrentarán su proceso en libertad

Después de 25 horas de audiencia y a 442 días del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, un juez de control determinó vincular a proceso a 8 ex funcionarios, entre los que está Enrique Horcasitas, sin embargo; todos enfrentarán su proceso penal en libertad.

Cabe recordar que, todos fueron servidores públicos durante el sexenio de Marcelo Ebrard y hoy se determinó iniciar su proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones culposas y daños a la propiedad.

De acuerdo a la información, Teófilo Benítez, representante legal de las víctimas que dejó el desplome, dijo que en la etapa complementaría solicitarían se reformulen los delitos.

En tanto, la Fiscalía Capitalina dio a conocer que el desplome del tramo elevado de la “Línea Dorada” se debió a defectos graves en la construcción y a un diseño inadecuado de la estructura.

Indicaron que, para llegar a esa conclusión, se estudiaron y analizaron todas y cada una de las posibles causas.

Además de Horcasitas, los vinculados a proceso son Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles, Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles, Juan Carlos Ramos Alvarado, ex subdirector de Afectaciones en la Secretaría de Obras, Fernando Ramiro Lalana, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto del Metro, Ricardo Pérez Ruiz, ex corresponsable de seguridad de la Línea 12 y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil.

Apenas el 14 de julio, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había imputado a estos ex funcionarios por su presunta participación en los delitos antes mencionados.