Andrés García revela que su adicción a la cocaína le produjo cirrosis

Agencia México

El actor Andrés García sigue revelando detalles del viacrucis que vive actualmente tras ser diagnosticado con cirrosis, luego de que hace días preocupó a sus seguidores y compañeros del medio artístico al aparecer en un video con un fuerte golpe en la cabeza.

A pesar de que en este momento ya se recupera de esa recaída en su salud, el artista de 81 años hizo una fuerte reflexión sobre su estilo de vida y cómo le han afectado esas decisiones en este momento.

“Cuando era joven no se me escapaba ningún tequila, me eché fácil 30 años a toda fiesta, a toda parranda […] uno no cree en esas cosas, pues más vale que vayan creyendo, porque sí te da”, dijo don Andrés sobre la enfermedad que le fue diagnosticada en entrevista para el programa Ventaneando.

Posteriormente, su esposa Margarita Portillo añadió: “Yo pensé que Andrés haría conciencia y cambiaría radicalmente su comportamiento, su estilo de vida, pero no fue así, yo sí estuve unos días muy triste y en shock, pero hay otras cosas peores que también le afectaron, habla de ello”.

Tras el señalamiento de su mujer, García confesó: “De todo y sin medida, sustancias, sustanciosas y sunstancitas, de todo, tequila, el perico. Tampoco tomaba puro tequila, igual tomaba whisky, vodka, cuba en una sola sentada, era exceso. Yo cometí muchos excesos”.

Sobre su adicción a la cocaína, el padre de Leonardo García contó: “entre los 20 y los 25 años, me la dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan los demás, porque a la larga, te afecta, te echa a perder el hígado la cocaína”.

Finalmente, el intérprete hizo un llamado a las personas que consumen dicha sustancia para que dejen de hacerlo.

“Ya hace un rato que la dejé, tanto como trabajo no (me costó), la disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo ustedes, porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes”, manifestó.