Fuí acosada sexualmente

Agencia México

La actriz Ana de la Reguera se unió a las artistas que han alzado la voz para denunciar los abusos que han sufrido al momento de acudir a entrevistas de trabajo.

Tras la polémica que ha surgido en México luego de que Danna Ponce denunció pública y legalmente al productor Jorge ‘Coco’ Levy por abuso sexual mientras buscaba una oportunidad en el medio artístico, De la Reguera aseguró que esa situación no es nueva en la industria.

“Por supuesto, lo llegué a sufrir muchas veces, y es lo que es, lo que pasa es que debes aprender a defenderte, afortunadamente lo tenía muy claro, tal vez otras compañeras no lo entienden, están más vulnerables, yo tenía claro en dónde estaba, y en dónde pintar una línea y no crecer como con ese medio, porque sí es tremendo”, reveló la artista en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionada sobre la forma en que logró defenderse cuando recibía cualquier tipo de propuesta subida de tono, Ana explicó: “realmente te das la media vuelta y te vas, pero sí, me tocó muchas veces”.

Finalmente, la artista confesó que siempre tuvo temor a las represalias tras negarse a los deseos de las personas que tenían el poder de contratarla.

“Sí, 100 por ciento, me pasó. Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas, y tener que volver literal a mandar mails a todo el mundo para decir ‘no es así…’, sí me ha tocado, pero afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco”, remató.